(NLĐO) - Campaign Asia vừa công bố danh sách giải thưởng Agency of the Year 2021 khu vực Đông Nam Á. Trong đó, T&A Ogilvy vinh dự là đơn vị nhận liên tiếp 2 giải gồm Giải Vàng hạng mục Vietnam Digital Agency of the Year và Giải Bạc hạng mục Vietnam PR Agency of the Year.