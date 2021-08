Quỹ Từ thiện Kim Oanh hỗ trợ người dân vùng dịch

Liên tục từ ngày 4 đến 25-8-2021, nhiều chuyến xe Hạt gạo nghĩa tình hướng thẳng đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh tìm đến tận các điểm cách ly, phong tỏa, các dãy nhà trọ, ký túc xá các trường cao đẳng, đại học, nơi sinh viên xa quê và người lao động nghèo lưu trú để có thể chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống giữa đại dịch kéo dài.

Đã có 646 sinh viên của 6 trường đại học lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và 530 sinh viên của 5 trường cao đẳng, đại học ở tỉnh Bình Dương đang lưu trú tại các ký túc xá, nhà trọ nhận được quà gồm gạo, trứng gà, nước mắm, phở gói. Anh Nguyễn Minh Hiếu - Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui khi đón nhận sự quan tâm của Quỹ Từ thiện Kim Oanh, những phần quà này sẽ góp phần động viên các bạn sinh viên yên tâm chống dịch.

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng là người đầu tiên nhận được quà của chương trình

Một trong những nghệ sĩ tích cực hỗ trợ người dân trong đợt dịch này chính là nghệ sĩ Quyền Linh, vác trên vai mỗi lần 40kg gạo, anh không hề tỏ ra mệt mỏi mà trái lại còn pha trò để mọi người vui và phấn chấn hơn vì 15 tấn gạo này anh sẽ cùng Quỹ Từ thiện Kim Oanh trao tặng giúp anh chị em nghệ sĩ, công nhân hậu đài của Hội Sân khấu và Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM đang gặp khó khăn. Cùng với đó, Á Hậu Phương Anh và nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã trao 5,3 tấn gạo của chương trình đến những hoàn cảnh khó khăn ở TP Hồ Chí Minh.



"Công việc này tuy vất vả nhưng chỉ 1 lúc thôi, không thể so sánh với khó khăn của mọi người" – nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ

Những phần quà từ chương trình còn đến với khu nhà trọ nằm sâu trong các con hẻm nhỏ. Trên đường Trần Văn Đang (Quận 3), anh Tô Duy Chinh - Giám đốc kinh doanh chi nhánh Điện Biên Phủ (Tập đoàn Kim Oanh) cùng các tình nguyện viên trong công ty đã gõ cửa từng dãy trọ, tận tay trao tặng gạo và thực phẩm giúp sinh viên và người lao động nghèo. Anh cho biết, có người bật khóc vì được nhận quà trong lúc khó khăn, còn anh em tình nguyện viên cũng không kiềm được cảm xúc khi gặp gỡ và lắng nghe các hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Cùng với sinh viên và người lao động nghèo ở quận 3, còn có các quận 5, 10, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, TP Thủ Đức… nhận được quà của chương trình. Tổng số gạo đã trao tặng ở TP Hồ Chí Minh là 47,6 tấn.



Anh Tô Duy Chinh tặng quà, động viên và cầu chúc mọi người luôn bình an

Được phân công tặng quà cho các gia đình công nhân ở trọ tại phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, chị Hồ Thị Nở - Giám đốc Pháp lý Kim Oanh Group chứng kiến cuộc sống rất khó khăn của anh em công nhân nơi đây, nhất là những gia đình có con nhỏ. Nghe được anh em công nhân chia sẻ trong thời gian dịch bệnh kéo dài, công ty không làm việc nên không có tiền chi tiêu, lượng sữa uống hàng ngày của các con cũng phải giảm dần. Cảm thương, chị Nở đã ghi lại mong muốn của các gia đình và dùng tiền cá nhân mua sữa tặng thêm cho các gia đình có trẻ nhỏ. Nhận được những hộp sữa dành cho trẻ đúng theo yêu cầu, các gia đình rất vui và cảm ơn tấm lòng nhân ái của Quỹ Từ thiện Kim Oanh khi trao tặng đồ ăn cho bố mẹ và tặng cả sữa cho con. Cùng thành phố Thuận An, 6 huyện, thị, thành phố khác của tỉnh Bình Dương cũng nhận được gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu do chương trình trao tặng. Tổng số gạo tặng gia đình khó khăn của tỉnh Bình Dương lên đến 44 tấn.



Bên cạnh đó, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã đến thăm và tặng lương thực cho Trung tâm nhân đạo Quê Hương (TP Dĩ An, Bình Dương) - nơi đang nuôi dạy 189 trẻ mồ côi trong đó có nhiều trẻ sơ sinh.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch Quỹ Từ thiện Kim Oanh chia sẻ: "Trước đây khi chưa có dịch, các thành viên Quỹ thường ghé thăm, tặng quà, có khi còn ở lại tổ chức nấu ăn và vui đùa cùng các em. Thương các em lắm, từ nhỏ đã sớm thiếu vắng tình cảm cha mẹ nên khi đoàn vừa đến các em đã chạy ùa ra chào hỏi rất lễ phép giống như người thân thuộc đến thăm. Các em hay kể cho mọi người nghe về những mong ước về tương lai tươi sáng của mình".

Quỹ Từ thiện Kim Oanh tặng 1 tấn gạo và 10 triệu đồng giúp Trung tâm nhân đạo Quê Hương ổn định cuộc sống trong thời gian sắp tới.

Tại tỉnh Đồng Nai, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã hỗ trợ 5 tấn gạo giúp Chùa tỉnh hội có thêm lương thực an tâm chống dịch. Cùng với Chùa tỉnh hội còn có 6 huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai, mỗi đơn vị nhận được 5 tấn gạo của chương trình Hạt gạo nghĩa tình trao tặng để gửi đến người dân trong khu phong tỏa, cách ly.



Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch Quỹ Từ thiện Kim Oanh trao hỗ trợ gạo cho Chùa tỉnh hội Đồng Nai

Với tiêu chí đặt ra khi thực hiện chương trình Hạt gạo nghĩa tình – chia sẻ yêu thương, ngoài các nhóm sinh viên, người yếu thế sẽ nhận được sự hỗ trợ của chương trình còn có các chùa và từ viện. Theo đó chương trình đã dành 23 tấn gạo, mì tôm, nước tương, dầu ăn, tiền mặt trao tặng 12 chùa và các mái ấm ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh.



Đại diện Quỹ Từ thiện Kim Oanh tặng lương thực cho Tịnh xá Ngọc Chánh (Quận Bình Thạnh)

Quỹ Từ thiện Kim Oanh, thành viên Tập đoàn Kim Oanh chia sẻ bên cạnh sứ mệnh chia sẻ cùng cộng đồng, Quỹ có nhiều hoạt động chăm lo cho chính CBNV Tập đoàn, vì đây là vốn tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp. Trong đợt dịch này đã có 1400 CBNV được nhận quà hỗ trợ từ Quỹ cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp đến chính lực lượng lao động của tập đoàn.



"10kg gạo và nhu yếu phẩm, nếu nghĩ đơn giản về vật chất là không nhiều nhưng cái tình chứa đựng trong đó lớn lắm. Dịch bệnh như thế này không phải ai cũng dám ra đường để lo cho gia đình người khác, được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm, em vui và tự hào lắm. Em hy vọng dịch bệnh mau chóng kết thúc để tiếp tục cống hiến, cùng Tập đoàn Kim Oanh tạo thêm nhiều giá trị chia sẻ với cộng đồng" - bạn Yến Minh Thư, nhân viên Hành chính nhân sự Tập đoàn Kim Oanh chia sẻ.

Cùng với CBNV Tập đoàn, 220 anh em công nhân làm việc tại các công trường xây dựng dự án chung cư do Kim Oanh Group làm chủ đầu tư tại TP Dĩ An và Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng nhận được sự quan tâm kịp thời của Quỹ Từ thiện Kim Oanh. Tuy số lao động này thuộc quyền quản lý của công ty đối tác đang xây dựng dự án cho Kim Oanh Group, nhưng Bà Kim Oanh mong muốn những phần lương thực như gạo, mắm muối, trứng gà, rau xanh sẽ giúp anh em công nhân có thêm nhiều sức khỏe, an tâm lao động, tạo thêm thu nhập chăm lo cho gia đình ở quê.

Tặng nhu yếu phẩm cho anh em công nhân công trường dự án The Eastgate – Kim Oanh Group

Lo ngại cho sức khỏe người thân và CBNV nên suốt thời gian thực hiện chương trình, bà Kim Oanh cùng các nhân sự thân tín đã tự cách ly gia đình để tiện hoạt động thiện nguyện. Những chiếc máy thở, đồng hồ oxy, vật tư y tế, thực phẩm thiết yếu được các nhà hảo tâm đóng góp đã hàng ngày theo chân bà đi khắp các tỉnh từ Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ điều trị cho người mắc Covid-19 hay giúp người nghèo có thêm bữa ăn no ấm bụng. Bà Kim Oanh cho biết: "Nếu ai cũng chọn an toàn thì những người đang gặp nguy hiểm, khó khăn ai sẽ giúp. Tâm nguyện của mình là sống vì mọi người. Từ lâu nay Quỹ Kim Oanh đã làm thế và sau này cũng sẽ vì cộng đồng mà đóng góp. Nhìn những người bệnh gần cửa tử mà không giúp thì áy náy vô cùng, người nghèo khó không có gì ăn, lòng tôi xót lắm… thế nên tôi vẫn đi dẫu hiểm nguy vì họ là những người thân của tôi".



Chương trình "Hạt gạo nghĩa tình – chia sẻ yêu thương" của Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã trao 180 tấn gạo kèm hàng ngàn phần nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người nghèo khó ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh từ ngày 4 đến 25-8-2021, với tổng kinh phí hơn 3,2 tỉ đồng, trong đó có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đóng góp 1,1 tỉ đồng. Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ gạo cho tỉnh Bình Dương 44 tấn, MTTQ tỉnh Đồng Nai 35 tấn, Tp Hồ Chí Minh 47,6 tấn; sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh 12,52 tấn; Chùa, Tự viện, Mái ấm ở Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu 21,88 tấn; hỗ trợ 1400 CBNV Tập đoàn Kim Oanh và 220 công nhân công trường 19 tấn.