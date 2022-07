PV GAS LPG khánh thành Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh BR-VT, Chi nhánh Miền Nam trực thuộc PV GAS LPG đã tiến hành khởi công xây dựng Trạm chiết nạp LPG tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau thời gian thi công tích cực và khẩn trương, Trạm chiết nạp LPG BR-VT đã chính thức đi vào vận hành từ tháng 7-2022 với hoạt động chính là chiết nạp và phân phối sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang thương hiệu PETROVIETNAM GAS.

Nghi thức cắt bằng khánh thành và đưa vào vận hành Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu

Buổi lễ khánh thành có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng cảnh sát PCCC – Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh, đại diện UBND xã An Ngãi, đại diện Cụm công nghiệp An Ngãi, các đại lý và khách hàng; Ban Giám đốc và CBCNV của PV GAS LPG – Chi nhánh Miền Nam.

Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam, Thường vụ Đảng uỷ - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐQT PV GAS LPG đã phát biểu khẳng định: "Sự kiện khánh thành Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa – Vũng Tàu thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực hiệu quả để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ cho chiến lược bán lẻ của PV GAS/PV GAS LPG. Đây cũng là công trình cho mục tiêu PV GAS LPG phát triển trở thành Đơn vị chiếm thị phần số 1 về kinh doanh bán lẻ LPG tại Việt Nam, với hệ thống phân phối chuyên nghiệp ngay từ giai đoạn 2021-2025, đạt mức sản lượng bán lẻ trên 206.000 tấn và chiếm tối thiểu 21,2% thị phần bán lẻ toàn quốc vào năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu khẳng định: Sự kiện khánh thành Trạm chiết nạp LPG BR-VT thể hiện nỗ lực phát triển Chiến lược bán lẻ của PV GAS/PV GAS LPG

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cũng bày tỏ ấn tượng với hành trình nỗ lực của PV GAS LPG nói chung và Chi nhánh Miền Nam nói riêng; ủng hộ các nội dung phối hợp với địa phương để cùng phát triển cộng đồng của PV GAS; đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động chiết nạp và phân phối sản phẩm LPG của Công ty được diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao, từ đó góp phần tạo ra sản phẩm chất lượng cho thị trường LPG khu vực phía Nam.

Thay mặt PV GAS LPG, ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc Công ty cảm ơn sự đồng hành và giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền các cấp, các Sở ngành liên quan BR-VT, trong thời gian qua đã giúp Công ty hoàn thành dự án đúng tiến độ. Ông cũng cam kết PV GAS LPG sẽ mang đến những sản phẩm gas sạch, chất lượng và an toàn, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc PV GAS LPG cảm ơn sự đồng hành và giúp đỡ tận tình của BR-VT, giúp Công ty hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Trong những năm vừa qua, PV GAS LPG là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với chức năng kinh doanh và phân phối sản phẩm LPG mang thương hiệu PETROVIETNAM GAS, đã có tốc độ tăng trưởng nhanh ở thị trường miền Nam. Tất cả những thành quả có được ngày hôm nay là nhờ sự tin tưởng và tín nhiệm của người tiêu dùng, các đại lý, khách hàng công nghiệp đã gắn bó và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Việc đầu tư xây dựng dự án Trạm chiết nạp LPG BR-VT cũng có thêm một ý nghĩa thực tiễn đặc biệt. Cụ thể, việc đóng chiết nạp LPG ngay tại thị trường miền Nam, quay vòng vỏ bình tại chỗ sẽ giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, góp phần phát triển thị trường và đẩy mạnh việc cung cấp sản phẩm LPG dân dụng và công nghiệp cho thị trường miền Nam.

Trạm chiết nạp được đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực trong thời điểm hiện tại và khả năng phát triển trong tương lai. Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho toàn trạm đạt chuẩn theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn hiện hành với hệ thống trạm chiết nạp.

Các đại biểu thăm quan quy trình hoạt động của Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu

Sau khi đi vào hoạt động, dự án Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lực lượng lao động địa phương; đóng góp ngân sách cho nhà nước; đưa sản phẩm LPG của PETROVIETNAM GAS đến gần hơn với người dân và góp phần bình ổn giá sản phẩm LPG ở khu vực phía Nam.