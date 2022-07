Phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP HCM và Công an TP HCM vừa ký kết quy chế phối hợp tăng cường nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT).

Hoạt động hiệu quả hơn

Cụ thể, theo quy chế mục đích phối hợp là bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo Công an TP HCM và BHXH thành phố trong công tác phối hợp. Tăng cường trách nhiệm giữa các đơn vị thuộc Công an thành phố và các đơn vị thuộc BHXH thành phố trong phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện để triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

Nguyên tắc phối hợp: Tuân thủ Hiến pháp, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; bảo đảm nguyên tắc phối hợp ngang cấp, thống nhất từ thành phố đến quận, huyện và theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Công an thành phố, BHXH thành phố. Bảo đảm chủ động, kịp thời, thống nhất, hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của 2 cơ quan trong hoạt động phối hợp. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; bảo mật về thông tin, lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ theo quy định.

Đại diện BHXH TP HCM và Công an TP HCM ký quy chế phối hợp

Nội dung phối hợp: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Công an thành phố, BHXH thành phố. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật nhà nước trong các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và dân cư. Bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do BHXH thành phố chủ trì tham mưu tổ chức. Thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, công nhân công an, người làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, thân nhân công nhân công an. Đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Xây dựng, duy trì và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại BHXH thành phố và các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố. Phối hợp trong công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế.

Đạt nhiều kết quả

Phát biểu tại buổi ký kết, Giám đốc BHXH TP HCM Phan Văn Mến cho hay việc ký kết quy chế là điều kiện thuận lợi để công tác BHXH, BHYT được thực hiện tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2017 đến nay, Công an thành phố và BHXH thành phố phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm BHXH, BHYT. Đã thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về thực hiện các chế độ BHXH, BHYT đối với nhân dân, tình hình thực hiện công tác BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp và các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB). Công an thành phố và công an các quận, huyện đã cử cán bộ chiến sĩ thường xuyên theo dõi nắm tình hình BHXH thành phố, các đơn vị trên địa bàn về hoạt động BHXH, BHYT kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

Để quy chế phối hợp đi vào cuộc sống, ông Phan Văn Mến đề nghị tất cả các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố phải bám sát nội dung quy chế để phối hợp với các đơn vị thuộc Công an thành phố, công an các quận, huyện xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp chi tiết, cụ thể, sát với nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, bảo đảm việc thực hiện quy chế đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt trong thời gian tới, triển khai ngay thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ) và chỉ đạo của thành phố.

"Với những nội dung phối hợp đã được thể hiện đầy đủ trong quy chế, tôi tin tưởng Công an TP và BHXH TP thực hiện tốt các nội dung đã đề ra" - ông Phan Văn Mến nhấn mạnh.