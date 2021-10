Nhiều người khó khăn được Quỹ Từ thiện Kim Oanh hỗ trợ

Đó là những lời tâm sự của bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Quỹ Từ thiện Kim Oanh khi liên tục 3 tháng qua đã thực hiện 6 chương trình hỗ trợ người khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.



Bác sĩ Văn Quang Tân (đứng giữa) Giám đốc bệnh viện tỉnh Bình Dương tiếp nhận 10 máy thở của Quỹ Từ thiện Kim Oanh trao tặng

Tiếp nối nhịp thở



Khởi tâm từ những ngày đầu tháng 7, khi nhận thấy tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm tăng lên từng ngày đã khiến cho các bệnh viện tuyến đầu điều trị Covid-19 quá tải trong khi trang thiết bị y tế vẫn chưa theo kịp so với số ca bệnh tăng. Điều này đã tạo áp lực lớn lên đội ngũ y tế trong nỗ lực cứu sống bệnh nhân Covid-19. Thôi thúc trong tâm tưởng cần phải làm gì và thế là bà Kim Oanh âm thầm tìm giải pháp. Khi những chiếc máy thở đầu tiên của chương trình "Tiếp nối nhịp thở" được nhập về, Quỹ Từ thiện Kim Oanh bàn giao ngay cho bệnh viện Đại học Y Dược - TP HCM, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Bình Dương nhanh chóng đưa vào sử dụng.

Những tín hiệu lạc quan trên khiến bà Kim Oanh thêm nhiệt huyết và quyết định mở rộng quy mô chương trình. Bà tiếp tục nhập thêm máy thở hỗ trợ người dân các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp. Thông thường khi tổ chức các chương trình thiện nguyện, Quỹ Từ thiện Kim Oanh sẽ ngỏ lời đến toàn thể 1.500 CBNV Tập đoàn địa ốc Kim Oanh, quý đối tác, nhà hảo tâm ủng hộ nhưng như vậy sẽ chậm trễ vì lúc này người có thể nhịn ăn, nhịn uống chứ không thể nhịn thở. Huy động người thân, gia đình, bà quyết định dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để nhập số lượng lớn máy thở, đồng hồ oxy, mặt nạ oxy, bình oxy, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ… Kết quả sau 15 ngày thực hiện, chương trình đã trao tặng 75 máy thở, hàng vạn trang thiết bị y tế, hàng ngàn bệnh nhân Covid-19 được hưởng lợi.

Hạt gạo nghĩa tình giữa vùng dịch

Song song với chương trình tặng máy thở, Quỹ Từ thiện Kim Oanh phát động chương trình "Hạt gạo nghĩa tình" nhằm chăm lo đời sống cho những người yếu thế, người lao động tự do mất việc làm, sinh viên xa quê và người dân trong vùng đỏ Covid-19 ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM.

Nhanh chóng, chính xác và thiết thực, 200 tấn gạo, hàng vạn phần nhu yếu phẩm có thời hạn sử dụng dài ngày đã được đưa đến tay người dân trong niềm vui vỡ òa.

Chương trình được Live tream trên Fanpage Quỹ Từ thiện Kim Oanh với sự dẫn dắt của nghệ sĩ Quyền Linh mong muốn gửi đến các hoàn cảnh khó khăn chút ít lương thực, thực phẩm thiết yếu, tiếp sức mọi người ở nhà chống dịch.



Bạn Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP HCM cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Quỹ Từ thiện Kim Oanh dành cho sinh viên. Những phần quà thật ấm lòng, hy vọng dịch bệnh chóng qua và cuộc sống trở về nếp sống thường ngày.

Vay tiền làm từ thiện

Sau 2 chương trình, nguồn tài chính đã dần cạn nhưng mệnh lệnh từ trái tim vẫn thôi thúc, bà Kim Oanh quyết định vay ngân hàng tiếp tục thực hiện đam mê thiện nguyện của mình. Từ số tiền vay được, Quỹ Từ thiện Kim Oanh tổ chức chương trình "Knock Out Covid". Trong 3 ngày từ ngày 28 - 30/8/2021, hàng triệu liều thuốc đặc trị Covid-19 được Quỹ Từ thiện Kim Oanh nhập về hỗ trợ 50.000 người Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của lãnh đạo y tế nhiều địa phương vì thuốc Remdesivir (DESREM) đặc trị Covid-19 là loại thuốc khó tiếp cận nhất nhưng với sự nỗ lực vì sức khỏe người bệnh, hạn chế tử vong, giảm gánh nặng lên đội ngũ y tế, Bà Kim Oanh đã tìm mua được lượng lớn thuốc quý hiếm này. GS-TS-BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội kiêm Giám đốc bệnh viện dã chiến tỉnh Bình Dương đánh giá các loại thuốc kháng đông điều trị Covid-19 do Quỹ từ thiện Kim Oanh trao tặng có hiệu quả rất tốt trong quá trình điều trị bệnh nhân Covid-19 ở cả 3 tầng và hơn 2.000 bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Bình Dương sẽ được điều trị.

GS-TS-BS Nguyễn Lân Hiếu (bìa trái) Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội kiêm Giám đốc bệnh viện dã chiến tỉnh Bình Dương tiếp nhận các loại thuốc kháng đông điều trị Covid-19 do Quỹ từ thiện Kim Oanh trao tặng

Chương trình "Knock Out Covid" kết thúc sau 10 ngày thực hiện và đã đón nhận nhiều tín hiệu vui khi các bác sĩ thông tin nhờ nguồn thuốc quý do Kim Oanh tài trợ đã kịp thời cứu chữa cho hàng trăm ngàn bệnh nhân F0 tại 10 tỉnh thành phố.



Hỗ trợ điều trị F0 tại nhà

Khi các tỉnh thành phố phía Nam bắt đầu vượt ngưỡng đỉnh dịch, số lượng bệnh nhân tăng cao, các khu điều trị luôn trong tình trạng quá tải và giải pháp cách ly, điều trị F0 tại nhà đã giải quyết thực trạng này. Tuy nhiên để giải pháp này hiệu quả hơn, ngày 1-9 Quỹ Từ thiện Kim Oanh thực hiện chương trình "Túi thuốc An sinh" trao tặng 4.000 túi thuốc đặc trị chữa Covid-19 theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế hỗ trợ người dân, nhà báo, chư Tăng, Ni Phật giáo các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào. Thuốc được bào chế dưới dạng viên uống nên F0 thuận tiện sử dụng. Các bệnh nhân F0 hàng ngày sẽ liên hệ với nhóm bác sĩ để được tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc. Trường hợp bệnh nhân trở nặng, Quỹ từ thiện Kim Oanh sẽ chủ động kết nối với bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tiếp nhận, điều trị.

Bà Đoàn Thị Hồng Thơm (vest đen) - PGĐ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết với số lượng 5.000 túi thuốc an sinh nhận được của Quỹ Từ thiện kim Oanh sẽ hỗ trợ tỉnh rất nhiều trong công tác cứu chữa người bệnh

Người dân một số khu vực tỉnh Bình Dương cần sự giúp đỡ về thuốc điều trị sẽ được Quỹ Từ thiện Kim Oanh hỗ trợ tận nhà, trường hợp bệnh nặng cần nhập viện sẽ được xe của Kim Oanh chuyển bệnh miễn phí.



Hơn 1.000 suất ăn/ngày

Không tính toán, không ngại việc lớn hay nhỏ, Quỹ từ thiện Kim Oanh lúc nào cũng luôn hết lòng phục vụ cộng đồng, và ngay trong giai đoạn cam go, thách thức này, nghĩ đến nỗi khó khăn cực nhọc của lưc lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch Covid 19, Quỹ Từ thiện Kim Oanh không ngồi yên và cùng nhịp bước vì không muốn mình ở lại phía sau. Từ ngày 22-9, Quỹ khởi động chương trình 30.000 tô bún bò huế, bánh canh tôm cua bồi dưỡng sức khỏe các y bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19 các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM. Với vai trò bếp trưởng, bà Kim Oanh cùng các tình nguyện viên chế biến từ 1.000-1.800 suất ăn mỗi ngày.

Để những tô bún vẫn còn nóng hổi chuyển đến các bệnh viện ở xa, các suất ăn sau khi sơ chế tại Bến Cát, Bình Dương sẽ được chuyển đến các chi nhánh Tập đoàn địa ốc Kim Oanh ở các tỉnh đun nóng trước khi đóng hộp. Xa nhất có lẽ là bệnh viện dã chiến số 11, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh tỉnh Bình Thuận. Bác sĩ Nguyễn Lộc, phó giám đốc cho biết từ bệnh viện vào đến khu dân cư cũng hơn 20 km nên có ít đoàn thiện nguyện hỗ trợ, biết được những phần ăn này nấu từ Bến Cát, Bình Dương đưa sang bồi dưỡng sức khỏe anh em, nghe thế ai cũng ấm lòng.

Nấu hàng ngàn suất ăn mỗi ngày tuy mệt nhưng rất vui vì hỗ trợ được các y bác sĩ có thêm sức khỏe cứu chữa thêm nhiều bệnh nhân

Sau 9 ngày nấu hơn 13.000 suất ăn cũng là lúc dịch Covid-19 được kiểm soát và đời sống người dân chuyển sang trạng thái bình thường mới. Lúc này mọi nhu cầu về ăn uống, sinh hoạt của mọi người cơ bản đã được đáp ứng vậy nên Quỹ Từ thiện Kim Oanh quyết định dừng chương trình 30.000 tô bún để toàn tâm, toàn ý thực hiện chương trình "Túi An Sinh" hỗ trợ người lao động.



Túi an sinh giữ chân người lao động

Sống nơi đất khách, không có việc làm, không có thu nhập nhiều tháng qua, công nhân và người lao động tự do là người bị tổn thương nhiều nhất. Khi cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới cũng là lúc những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng của họ gần cạn, nhiều người đã chọn cách hồi hương. Để hỗ trợ các doanh nghiệp giữ chân người lao động và hạn chế phát tán mầm bệnh, Quỹ Từ thiện Kim Oanh tiếp tục thực hiện chương trình "Túi an sinh" trong 5 ngày từ ngày 6/10-10/10. Chương trình đã trao tặng hơn 11.000 túi an sinh gồm gạo, thực phẩm khô, đồ hộp, trứng gà, gia vị.. đến công nhân, người lao động tự do các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM.

Chị Phan Thị Tuyết sống trọ ở phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương cho biết dù khó khăn vất vả đến mấy cũng quyết bám trụ lại Bình Dương chờ công ty gọi đi làm vì nếu về quê sẽ không kiếm được công việc ổn định như hiện tại, ở lại đây được Nhà nước tiêm vắc-xin bảo vệ sức khỏe và được nhận quà.

Đến nay, chính bà kim Oanh cũng không tưởng tượng được Quỹ Từ thiện Kim Oanh lại có thể hoàn thành 6 chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa, hỗ trợ hàng triệu người khó khăn chỉ trong một thời gian rất ngắn với tổng kinh phí gần 75 tỉ đồng. Những lúc khó khăn, bế tắc thậm chí khủng hoảng tinh thần nhưng điều đó thấm là bao so với những vất vả của lực lượng tuyến đầu, khó khăn ấy cũng đâu bằng đồng bào nơi tâm dịch… đó chính là động lực để bà Kim Oanh, Quỹ Từ thiện Kim Oanh có những hoạt động san sẻ khó khăn trong thời gian qua.

Nhiều ngày qua người dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tp Hồ Chí Minh đã quen thuộc với hình ảnh đoàn xe màu cam nổi bật thường xuyên ra vào các khu phỏng tỏa, cách ly hỗ trợ người dân.

Ngày 11-10, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã trao tặng tỉnh Bình Dương 10.000 túi an sinh hỗ trợ công nhân vượt qua khó khăn của những ngày đầu trở lại làm việc chưa có thu nhập và đây là chương trình thứ 7 chỉ trong vòng 3 tháng.



Các chương trình thiện nguyện do Quỹ Từ thiện Kim Oanh thực hiện đều khởi phát từ trái tim đầy rung cảm, đó không không chỉ đơn thuần là trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp mà sâu xa hơn còn đến từ trái tim nhân ái luôn sẵn sàng san sẻ khó khăn cùng cộng đồng.