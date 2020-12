Người Nhật nói gì về chuẩn mực sống thọ, bảo vệ tim mạch?

Kỹ tính trong sức khỏe, công việc và cuộc sống

Người Nhật nổi tiếng kỹ tính và tỉ mỉ, nhờ đức tính này mà trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới. Sang Việt Nam được 25 năm, song ông Kotani Hisanori (45 tuổi) vẫn giữ nguyên tính cách ấy của dân tộc. Đặc biệt là khi kinh doanh trong ngành thực phẩm, ông Kotani luôn đòi hỏi nhân viên phải chăm chút cầu toàn trong từng món ăn.

Ông Naoki Ariga (50 tuổi) đến Việt Nam tròn 1 năm 10 tháng, thừa nhận cũng khó bỏ được tính tỉ mỉ đã ăn sâu vào huyết mạch. Ở TP HCM, mọi người chủ yếu di chuyển bằng xe máy hoặc taxi, riêng ông Naoki vẫn chọn cách đi bộ nhiều nhất có thể. Bản thân ông đặt ra khá nhiều yêu cầu kỹ lưỡng cho sức khỏe, ngoài thói quen đi bộ, lúc rảnh rỗi ông còn xuống phòng gym của chung cư rèn luyện sức bền.

Ông Naoki Ariga đặt ra khá nhiều yêu cầu kỹ lưỡng cho việc bảo vệ sức khỏe

Đến Việt Nam gần 4 năm, ông Sasaki Shu (Trợ lý Giám đốc, 53 tuổi) còn giữ vẹn nguyên những thói quen sống khoa học truyền đời của gia đình mình như khám sức khỏe tim mạch định kỳ, ăn uống đúng giờ, ngủ đủ tiếng, uống đủ nước... Điều này khiến ông cảm thấy tự hào, bởi trong khi xã hội đầy rẫy bệnh tật và đột quỵ, thì gia đình ông nhiều đời nay không ai mắc bệnh tim mạch.

Đặc biệt, cả ba vị doanh nhân trên còn gây ngỡ ngàng, khi đều có chung câu trả lời về công thức sống thọ truyền đời của người Nhật. Đột quỵ, huyết áp cao, tim mạch, mỡ máu... đều do thực phẩm ăn vào mà ra. Ngay cả khi ở Việt Nam lâu năm, người Nhật vẫn tuân thủ rất kỹ nguyên tắc ăn nhạt, đong đo kỹ lưỡng muối trước khi nêm. Họ cũng dành tình yêu đặc biệt cho các món ăn lên men (nước tương, natto, miso...), cá, rong biển của quê nhà để bảo vệ sức khỏe.

Ông Sasaki Shu luôn khám sức khỏe tim mạch định kỳ, ăn uống đúng giờ, ngủ đủ tiếng, uống đủ nước... để phòng ngừa đột quỵ

Kỹ tính khi chọn sản phẩm phòng đột quỵ, bảo vệ tim mạch

Người Nhật dùng tiền khá kỹ, đặt ra nhiều nguyên tắc rạch ròi và bộ yêu cầu khắt khe khi chọn sản phẩm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo phải xứng đáng với số tiền bỏ ra. Ông Sasaki Shu cho biết, người Nhật rất kỹ lưỡng khi tìm mua các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Bản thân họ thường chủ động tìm kiếm và thẩm định thông tin, chỉ tin tưởng sản phẩm có nghiên cứu khoa học rõ ràng, có chứng nhận chất lượng quốc tế.

Ông Naoki Ariga hay chọn mua sản phẩm bảo vệ tim mạch chứa nattokinase của các công ty tên tuổi. Sản phẩm được quảng cáo rộng rãi trên các kênh truyền thông lớn (tivi, radio, báo chí) thường có uy tín cao hơn, bởi điều đó chứng tỏ chúng đã vượt qua nhiều vòng thẩm định của các cơ quan chức năng. Nếu được bạn bè sử dụng, kiểm chứng và giới thiệu, thì ông càng yên tâm hơn.

Giống như bao người Nhật khác ở tuổi 50, Naoki Ariga coi các sản phẩm chứa nattokinase như "bùa hộ mệnh" phòng ngừa đột quỵ. Song, ông chỉ tin dùng các sản phẩm đóng dấu mộc JNKA trên bao bì. Chỉ cần một dấu mộc tròn "JNKA" của Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản là đủ để đảm bảo sản phẩm đó đạt chất lượng Nhật Bản và thỏa mãn 4 tiêu chí về hàm lượng (2.000FU nattokinase mỗi ngày), men natto, đơn vị chuẩn và thực sự an toàn.

Ở Việt Nam, ông Sasaki Shu luôn theo dõi tin tức của Hiệp hội JNKA tại quê nhà

Ông Sasaki Shu rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy dấu mộc JNKA ở trên bao bì sản phẩm NattoEnzym "Made in Vietnam". Giống như món natto trước đây nhớ quá muốn ăn phải xách tay từ Nhật gửi sang, còn bây giờ, đã có món Natto do người Nhật chính tay làm tại Việt Nam, thì các sản phẩm hỗ trợ phòng đột quỵ chứa nattokinase cũng vậy. NattoEnzym được sản xuất tại Việt Nam không chỉ dễ mua, giá tốt, mà còn chinh phục được mọi chuẩn mực chất lượng Nhật Bản.

