Nam A Bank - ngân hàng hạnh phúc

Thành quả ngày hôm nay của Nam A Bank cũng chính là lời tri ân sự đồng hành, tin tưởng, gắn bó của khách hàng (KH), cổ đông, đối tác trong chặng đường 29 năm.



Kiến tạo hạnh phúc "số"

Trước "làn sóng" công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhu cầu ứng dụng "số hóa" vào cuộc sống của con người ngày càng cao, Nam A Bank đã và đang chuyển đổi số mạnh mẽ, cung cấp kịp thời sản phẩm dịch vụ ngân hàng số toàn diện, góp phần mang lại những trải nghiệm Hạnh phúc và thành công cho KH.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng số toàn diện tại Nam A Bank

Bằng chứng là Nam A Bank đã ghi dấu ấn trên thị trường tài chính ngân hàng khi là Ngân hàng Việt đầu tiên đưa robot vào phục vụ giao dịch. Ngân hàng cũng đã triển khai hệ thống Onebank giúp KH có thể giao dịch 24/7 như: nộp hoặc rút tiền mặt… mà không phải đến quầy giao dịch trực tiếp. Đặc biệt nhất, Nam A Bank tiếp tục nâng cấp toàn diện Ngân hàng số Open Banking phiên bản 2.0 với giao diện hiện đại, tăng tính năng, tiện ích, giúp KH thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến nhanh chóng, an toàn, bảo mật mọi lúc, mọi nơi. Nam A Bank định vị và liên tục hoàn thiện và nâng cấp hệ sinh thái công nghệ: Open Banking, Robot OPBA và Onebank vì mục tiêu và động lực của Ngân hàng là tối ưu và dành lấy sự trải nghiệm vượt trội cho KH khi sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính tại Nam A Bank.



Việc tiên phong trong đầu tư công nghệ góp phần giúp KH tiết kiệm thời gian, giao dịch an toàn, nhanh chóng, tiện lợi. Đồng thời, giúp Ngân hàng tiết giảm chi phí vận hành, tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lan tỏa hạnh phúc

Trong 29 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh nỗ lực không ngừng nâng tầm vị thế, Nam A Bank luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tương thân tương ái, góp phần mang đến niềm hạnh phúc cho hàng triệu mảnh đời khó khăn.

Nam A Bank đồng hành chương trình "Mai vàng Nhân ái" cùng báo Người Lao Động trao tặng chi phí hỗ trợ các nghệ sĩ, công nhân sân khấu hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 20-10 vừa qua.

Với phương châm đẩy mạnh kinh doanh gắn liền với hoạt động cộng đồng, Nam A Bank là một trong những ngân hàng đóng góp hiệu quả cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, có thể kể đến những hoạt động lớn như: Chuỗi hành trình "Nâng bước đến trường, thắp sáng tương lai" cho các em học sinh; Chương trình "Tết yêu thương" – đưa hàng ngàn phần quà ấm áp đến người dân vùng lũ, những nơi còn nhiều hoàn cảnh khó khăn; Ngày hội đỏ do Nam A Bank tổ chức thường niên vào mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập đã tiếp nhận hàng ngàn đơn vị máu, kịp thời mang lại sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân; Nam A Bank là đối tác chiến lược đồng hành cùng báo Người Lao Động triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực như: Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", giải Mai Vàng… Đối với giải Mai Vàng, Nam A Bank không chỉ đồng hành nhiều năm liên tục trong việc tổ chức Lễ trao giải mà còn "sát cánh" cùng báo Người Lao Động tại hàng loạt hoạt động trong khuôn khổ giải Mai Vàng, tiêu biểu là chương trình "Mai vàng nhân ái" đã trao tặng chi phí hỗ trợ chi phí cho hàng trăm nghệ sĩ và học sinh sinh viên hoàn cảnh kém may mắn…



Hai năm gần đây, khi dịch Covid-19 kéo dài và có những diễn biến phức tạp, Nam A Bank đã triển khai hàng loạt các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh như: Ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, Trao tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM và Sở Y tế TP HCM nhằm đồng hành cùng thành phố tăng cường các trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19…

Môi trường làm việc hạnh phúc

Bên cạnh nỗ lực kiến tạo hạnh phúc cho KH và cộng đồng, Nam A Bank luôn hiểu được rằng nhân sự là tài sản vô giá và là yếu tố cốt lõi tạo nên sự thành công của doanh nghiệp.

Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại tại Nam A Bank

Theo đó, Ngân hàng luôn chú trọng đến việc xây dựng nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để tạo ra giá trị đặc trưng, phù hợp với giai đoạn phát triển mới cũng như văn hóa doanh nghiệp của Nam A Bank và được ghi nhận là Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2021 (Tạp chí HR Asia Awards bình chọn).



Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Nam A Bank chú trọng đến các chế độ lương, thưởng và môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, chuyên nghiệp nhằm giữ chân nhân tài và thu hút nhân sự có kinh nghiệm.

Thời gian qua, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Nam A Bank đã nỗ lực hết mình, duy trì thành quả hoạt động, đảm bảo thu nhập cũng như chủ động kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm sức khỏe, giúp cán bộ nhân viên ổn định đời sống và an tâm công tác trong mùa dịch.

Nam A Bank tin rằng, bằng sự ủng hộ của Hội đồng Quản trị, sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Ban điều hành cùng với sự đổi mới – sáng tạo – nhiệt huyết của các thế hệ cán bộ nhân viên, Nam A Bank sẽ tiếp tục phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu uy tín trên thị trường tài chính Ngân hàng, góp phần vào sự phát triển bền vững quốc gia.

Ghi nhận và vinh danh từ cộng đồng và xã hội

Ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh ổn định gắn liền với cộng đồng, đẩy mạnh "số hóa", mới đây, Nam A Bank đã nhận nhiều giải thưởng uy tín như: Giải thưởng Thương hiệu mạnh (6 lần liên tiếp) do Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn, Nơi làm việc tốt nhất Châu Á do Tạp chí uy tín HR Asia Awards bình chọn; Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng…