MGID mở rộng quan hệ với GeoEdge, tăng cường chống các quảng cáo lừa đảo

Thông qua sự hợp tác lâu dài và được tái khẳng định này với GeoEdge, đội ngũ kiểm duyệt của MGID có thể đảm bảo các chiến dịch khởi chạy được bảo vệ bởi tính năng bảo mật nội dung quảng cáo tiên tiến. Tập hợp tính năng bảo mật hiệu quả của MGID bao gồm:



Các thuật toán hiện hành phát hiện mối đe dọa: GeoEdge cập nhật các thuật toán một cách có hệ thống để theo dõi những mối đe dọa hiện có và tiềm ẩn, tập trung vào các ngành dọc được MGID xác định là nhạy cảm. Điều này giúp dự đoán và phản ứng ngay lập tức đối với các hành vi vi phạm.

Vi phạm nhóm theo mô hình AI: Mô hình AI xây dựng các kịch bản vi phạm để ngăn chặn trước những hành vi bị cấm ở giai đoạn chiến dịch tạo nội dung và quảng cáo, từ đó đảm bảo các quảng cáo được tạo bởi AI của MGID luôn tuân thủ các quy định về pháp lý.

Các nguồn lực xác minh thủ công được tăng cường: Các đội ngũ chuyên môn giám sát trạng thái của nội dung quảng cáo luân phiên 24/7, chú ý đến cả những chi tiết vi phạm nhỏ nhất, chẳng hạn như các yếu tố thiết kế vay mượn và những tuyên bố giả mạo.

Không chấp nhận phần mềm và nội dung độc hại: Bất kỳ dấu hiệu nào về phần mềm, nội dung độc hại hoặc hành vi lừa đảo đều bị MGID chặn – không có ngoại lệ, hoặc phải qua xem xét bổ sung trước khi đi vào hệ thống.

Hệ thống xác minh hiệu quả: Mọi khách hàng của MGID phải trải qua quá trình xác minh cá nhân và gửi tài liệu cần thiết trước khi bắt đầu hoạt động trên nền tảng này, thông qua các quy trình có tên KYC (know your customer – hiểu về khách hàng) và KYB (know your business – hiểu về doanh nghiệp).

Sergii Denysenko, CEO của MGID, chia sẻ: "Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi tìm cách hợp tác với các nhà đổi mới uy tín, chẳng hạn như GeoEdge, trong cuộc chiến chống lại những quảng cáo lừa đảo và gian lận. Những kết quả hợp tác của chúng tôi cho đến nay đã chứng minh điều này và chúng tôi mong muốn được tiếp tục các mối quan hệ hợp tác".