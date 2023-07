Kịch tính đêm chung kết hùng biện Say to Succeed – Nói để thành công

Cuộc thi Say to Succeed - Nói để thành công do Câu lạc bộ hùng biện Mầm Sống thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP HCM tổ chức, Kim Oanh Foundation là đơn vị tài trợ chiến lược.

"Say to Succeed" lần thứ 12 với chủ đề "Tôi khỏe - Tôi kiến tạo" đã thu hút hơn 700 sinh viên trên toàn quốc tham gia từ tháng 5-2023. Qua các vòng sơ khảo, top 100, top 20, và cuối cùng, 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết vào tối ngày 1-7.

Trong phần mở đầu đêm chung kết, ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Kim Oanh Foundation đã có bài hùng biện của riêng ông liên quan đến chủ đề "Tôi khỏe - Tôi kiến tạo" dành cho các sinh viên dự khán cũng như các thí sinh trong đêm chung kết.

"Say to Succeed là sân chơi hùng biện bổ ích, nơi những người trẻ cùng nhau chia sẻ những giá trị tốt đẹp của sự học và sự tử tế. Nơi ươm mầm khát khao được khẳng định con người chân thật của chính mình thông qua nỗ lực truyền tải câu chuyện hùng biện chân dành, dung dị từ chính những gì các bạn suy ngẫm, trải nghiệm và mong ước thật của các bạn" - ông Nguyễn Phú Đức chia sẻ

Cuộc thi chung kết đã trải qua ba vòng thi chính. Vòng đầu tiên, các thí sinh sẽ bảo vệ quan điểm, chủ đề do mình đưa ra một cách khách quan và sâu sắc trước những vấn đề trong xã hội. Với mỗi chủ đề, mỗi góc nhìn khác nhau, 5 thí sinh đã thể hiện đầy tự tin và để lại nhiều xúc cảm cũng như truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến khán giả.

Ở phần thi cuối, thí sính Nguyễn Hoàng Phúc, đến từ trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc xử lý tình huống, hùng biện vượt qua thí sinh Đỗ Lễ Mỹ Dung, sinh viên (SV) trường đại học Văn Lang để dành số điểm tuyệt đối và trở thành quán quân năm 2023.

Giải á quân thuộc về SV Đỗ Lê Mỹ Dung (trường Đại học Văn Lang); 2 giải quý quân thuộc về SV Đỗ Thị Kim Chi (trường Đại học Ngân hàng TP HCM) và SV Huỳnh Tài Lộc (trường Đại học Cần Thơ); SV Võ Thị Thanh Lam (trường Đại học Luật TP HCM) được nhận giải khuyến khích.

Dù đã trải qua 12 năm hành trình đầy nỗ lực, thành tựu mà Say to Succeed đã đạt được chỉ là bước đầu trong một cuộc hành trình dài và còn rất nhiều thách thức phía trước. Tuy nhiên, Say to Succeed tin tưởng rằng với sự quan tâm và ủng hộ từ các doanh nhân, chuyên gia, những người có tri thức và hàng ngàn thí sinh trẻ trên toàn quốc, Say to Succeed sẽ lan tỏa tinh thần "học hỏi và sự tử tế" một cách mạnh mẽ hơn.