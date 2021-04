Khu đô thị The New City Châu Đốc: Dự án có vị trí đắc địa tại An Giang

Dự án Khu đô thị The New City Châu Đốc, do Tập đoàn Thiên Minh làm chủ đầu tư, tọa lạc trên địa phận phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã được cấp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Dự án được thiết kế bởi Công ty Thanhnien Arch do KTS. Nguyễn Hữu Duy chủ trì cùng KTS. Ngô Quang Phú và các cộng sự thực hiện. The New City Châu Đốc có tổng diện tích 106,73 ha bao gồm hơn 2.000 nền nhà ở thương mại, nhà ở liên kế và biệt thự, ngoài ra còn có hơn 700 căn hộ thương mại và hơn 800 căn hộ chung cư… được hình thành với định hướng phát triển một đô thị hiện đại, đa năng, bền vững với đầy đủ tiện ích nội khu như: trường học, bệnh viện, khu shophouse… gắn liền với công viên cây xanh, khu tập thể thao, đường đi bộ, hồ cảnh quan... Phối cảnh dự án The New City Châu Đốc The New City Châu Đốc sở hữu một vị trí có thể gọi là "Thiên thời địa lợi" tại thành phố Châu Đốc khi được quy hoạch liền kề Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, một địa điểm du lịch linh thiêng nổi tiếng, thu hút hàng triệu du khách đến tham quan, cúng viếng mỗi năm.

Không chỉ vậy, với vị thế 4 mặt tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch của khu vực như: Đường tỉnh 995A, đường Hoàng Đạo Cật, đường Nguyễn Thị Minh Khai và Tân Lộ Kiều Lương giúp kết nối trung tâm thành phố với các địa danh nổi tiếng. Đặc biệt, mặt tiền dự án nằm ngay tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương vừa được nâng cấp 8 làn xe nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, nâng tầm cảnh quan của đô thị. Vị trí đắc địa của The New City Châu Đốc Với vị trí đắc địa ngay trong thành phố Châu Đốc và liền kề với Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, dự án sẽ trở thành một trong những siêu phẩm của thị trường bất động sản khu vực Tây Nam bộ.



V.Hoàng