Khatoco được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”

Chương trình nhằm vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc, giữ được nhịp tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế khó khăn hậu Covid-19, có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội.

Đại diện Khatoco được vinh danh tại Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2023

Đây là lần thứ 2 Khatoco được vinh danh tại Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" (lần 1 vào năm 2019). Đây là sự khích lệ lớn để tập thể người lao động Khatoco tiếp tục đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng Khatoco ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Thành Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt cho biết: Xác định người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, trong suốt thời gian qua, Khatoco đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động với thu nhập bình quân hiện nay đạt 12,5 triệu đồng/tháng; tổ chức bữa ăn ca đảm bảo đủ dinh dưỡng, chất lượng, bình quân 24.000 đồng/bữa ăn; bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật; hỗ trợ phương tiện xe đưa đón; khám sức khỏe định kỳ với những danh mục, mức khám cao hơn so với quy định của Nhà nước; hỗ trợ người lao động khi bị ốm đau hay bị bệnh hiểm nghèo; tổ chức cho người lao động tham quan du lịch hàng năm; tặng học bổng Khatoco cho con của người lao động có thành tích xuất sắc trong học tập. Đồng thời, triển khai nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động; không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện, tích cực, khuyến khích sự sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt để người lao động phát huy hết năng lực của bản thân; duy trì và phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi để người lao động rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, gắn kết tình đồng nghiệp, tạo động lực để người lao động gắn bó với tập thể, hăng say lao động sản xuất. Nhờ vậy, người lao động luôn an tâm công tác, gắn bó với đơn vị, tin tưởng, ra sức cống hiến tâm sức, trí tuệ để xây dựng, phát triển Tổng công ty.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, Khatoco còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, hướng đến cộng đồng như xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt, tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quần áo, cặp vở cho học sinh đầu năm học mới…. Trong suốt 40 năm hình thành và phát triển, tổng kinh phí cho các hoạt động xã hội từ thiện của Khatoco gần 200 tỉ đồng.