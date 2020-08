Khách hàng Agribank trúng thưởng chương trình “Ngày không tiền mặt cùng thẻ NAPAS”

Nhằm hưởng ứng Ngày không tiền mặt 1606 và khuyến khích người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt, Agribank đã phối hợp với NAPAS triển khai chương trình khuyến mại "Ngày không tiền mặt cùng thẻ NAPAS". Chương trình được bắt đầu từ ngày 16-6-2020 đến hết ngày 30-6-2020. Theo đó, các khách hàng thực hiện thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ chip nội địa của Agribank tại POS sẽ có cơ hội để nhận các giải thưởng hấp dẫn là vàng SJC 9999 và tiền mặt.

Chương trình áp dụng cho chủ thẻ chip nội địa Agribank theo chuẩn VCCS (là thẻ Chip điện tử theo tiêu chuẩn của các Tổ chức thẻ quốc tế ban hành có khả năng lưu trữ và mã hóa thông tin với độ bảo mật cao) tiếp xúc-contact và không tiếp xúc-contactless giao dịch tại POS. Kết thúc chương trình, Agribank đã có 126 khách hàng may mắn trúng thưởng, trong đó có 01 khách hàng trúng giải Lộc vàng trị giá 01 chỉ vàng SJC 9999 và 125 khách hàng trúng giải Tuần lễ vàng trị giá 200.000 đồng.

Đại diện NAPAS và Trung tâm thẻ Agribank chúc mừng khách hàng Agribank trúng giải

Chị Trương Thị Hoa, khách hàng thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tây là người may mắn trúng 01 chỉ vàng SJC 9999 của NAPAS không giấu được cảm xúc hạnh phúc khi nhận giải thưởng, chị chia sẻ: "Tôi mới mở thẻ chip nội địa NAPAS của Agribank được 3 tháng nay, tôi đặc biệt bất ngờ khi nhân viên Ngân hàng Agribank thông báo trúng thưởng chương trình của NAPAS. Do đặc thù công việc phải giao dịch các món tiền lớn nên hầu như tôi không mang theo tiền mặt và giữ tiền trong tài khoản để thực hiện chi tiêu qua thẻ, an toàn hơn, tiện lợi hơn vì hầu hết các cửa hàng đều có thiết bị chấp nhận thẻ chip nội địa NAPAS".



Hiện nay, Agribank đang triển khai phát hành thẻ chip nội địa trên toàn hệ thống và đang phục vụ hơn 13 triệu thẻ đang hoạt động và luôn duy trì vị thế Top 3 ngân hàng thương mại trên thị trường dịch vụ thẻ với hơn 3.000 ATM/CDM, hơn 24.000 POS được lắp đặt phân bổ trên khắp các tỉnh thành, vùng miền xa xôi trên toàn quốc. Thông qua chương trình, Agribank mong muốn khuyến khích người tiêu dùng trải nghiệm và sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm, giao dịch, thanh toán với thẻ chip nội địa, đồng thời góp phần cùng hệ thống ngân hàng và toàn xã hội thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thẻ chip nội địa và chương trình khuyến mại, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818.