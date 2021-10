HHV: Dự báo doanh thu 9 tháng đạt hơn 1.262 tỉ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch năm 2021

Theo đó, cuộc họp sẽ diễn ra bằng hình thức trực tuyến thông qua địa chỉ website: http://www.hhv.bvote.vn.

Đại hội sẽ trình bày, thảo luận và thông qua nhiều vấn đề quan trọng như chiến lược phát triển của HHV giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phần ưu đãi cho cổ đông hiện hữu.

Theo tài liệu Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong 6 tháng đầu năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty, tuy nhiên HHV vẫn thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Tiến độ thi công tại công trường được duy trì ổn định, không bị gián đoạn, công tác thi công xây lắp triển khai đúng tiến độ cam kết.

Năm 2021, HHV đặt mục tiêu doanh thu mức 1,285 tỉ đồng, tăng 7% so với năm 2020. Kết thúc quý II, lợi nhuận sau thuế của HHV đạt 137,21 tỉ đồng, tăng đến 420,9% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 63,32% kế hoạch cả năm đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 hợp nhất cho thấy doanh thu và lợi nhuận sau thuế có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020.

Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng cuối năm, HHV đặt mục tiêu đạt được 806,72 tỉ doanh thu thuần và 138,79 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2021, Công ty đã ký kết thêm được các hợp đồng thi công xây lắp cho các dự án mới như dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, các gói cung cấp thiết bị cho dự án Trung Lương - Mỹ Thuận… Các hợp đồng với giá trị lớn sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu hai quý cuối năm 2021 cũng như kết quả kinh doanh năm 2022.

Dự báo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021 của HHV, doanh thu đạt hơn 1.262 tỉ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch cả năm. Do đó, HHV tự tin sẽ hoàn thành vượt kế hoạch năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực, đầu tư công được xem là "bệ đỡ" cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Chính phủ đang thúc đẩy giải ngân gần 250.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong 3 tháng cuối năm, trong đó, các dự án hạ tầng giao thông là những dự án rất cần thiết được ưu tiên vốn.

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công – tư, HHV cũng đang có những bước chuẩn bị sẵn sàng để đón làn sóng đầu tư công cuối năm nay.

Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của HHV, Công ty xác định tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông tại thị trường Việt Nam và tiến tới hội nhập với quốc tế. Trong đó, chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ, cung cấp dịch vụ khép kín với 4 hoạt động trọng tâm bao gồm: Hoạt động đầu tư; Hoạt động thi công xây lắp; Hoạt động quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động đầu tư phát triển bất động sản và các dịch vụ gắn liền với đường cao tốc.

Ngoài việc tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có như quản lý vận hành và thi công xây lắp, HHV còn tăng cường tính khả thi của các dự án đầu tư bằng các phương pháp huy động vốn đa dạng như trái phiếu, hợp đồng BBC… Với việc tập trung phát triển 4 ngành hoạt động mũi nhọn nêu trên, HHV dự kiến quy mô doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc so với hiện nay.

Với lịch sử hình thành hơn 45 năm, HHV hiện là Nhà đầu tư đi đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, tổng mức đầu tư các dự án tính đến thời điểm này hơn 50.000 tỉ đồng. HHV cũng là đơn vị đi đầu trong hoạt động quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, đảm bảo an toàn, thông suốt cho hơn 25km đường hầm, 65km đường cao tốc, 150km đường Quốc lộ 1, cùng với 11 trạm thu phí dịch vụ sử dụng công trình hạ tầng giao thông...