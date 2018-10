Grab chung tay khuyến khích người dân sử dụng cầu vượt bộ hành, giảm tai nạn giao thông

Cầu bộ hành "ế" vì hàng rong và người dân "lười" đi, e ngại vấn đề vệ sinh, an toàn

TP HCM có khoảng 20 cầu vượt bộ hành, nhằm phục vụ cho việc qua đường của người dân tại các bệnh viện, các nút giao thông thuộc khu vực xe cộ đông đúc. Song, do thói quen của người dân muốn cho nhanh, cho tiện nên không chịu sử dụng cầu.

Người dân vẫn "bỏ cầu", băng qua đường, bất chấp dòng xe cộ đông đúc qua lại.

Ngoài ra, nhiều cây cầu không được vệ sinh định kỳ, thậm chí, có nơi cầu vượt còn trở thành tụ điểm của những kẻ hút chích, khiến người dân e ngại đi qua. Trong khi đó, theo thống kê của Ban An toàn giao thông TP HCM, mỗi năm có đến 100 người tử vong do đi bộ không đúng phần đường quy định. Vấn đề vệ sinh trên cầu và tệ nạn kim tiêm của các đối tượng hút chích ban đêm để lại cũng khiến nhiều người e ngại và "nói không" với cầu bộ hành.



Grab đồng hành cùng Sở GTVT TP HCM làm đẹp cầu bộ hành thành phố



Để chung tay giải quyết thực trạng này, góp phần tô điểm cầu bộ hành, từng bước "kéo" người dân tham gia lưu thông qua cầu thay vì băng ngang đường, giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông, Grab phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải TP HCM khởi động "Chương trình hành động năm an toàn giao thông cho trẻ em 2018" với các chuỗi hoạt động tô điểm cầu vượt bộ hành tại TP HCM.

Đây là hoạt động nằm trong "Chương trình hành động năm an toàn giao thông cho trẻ em 2018", nhằm làm đẹp không gian giao thông đô thị và khuyến khích người dân sử dụng cầu vượt khi sang đường để di chuyển an toàn hơn.

Ông Đoàn Thế Công - Phó bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Sở Giao thông vận tải TP HCM - cho biết: "Đoàn Thanh niên cơ quan cũng đang cố gắng nghiên cứu và sẽ tổ chức các đợt nhằm thu hút, khuyến khích, cũng như là nâng cao ý thức của người dân trong khu vực tham gia cầu bộ hành".

Theo dự án, những chiếc cầu vượt bộ hành sẽ được tô điểm với những hình ảnh Việt Nam thân quen, nhằm làm đẹp, tô điểm diện mạo giao thông đô thị và truyền cảm hứng yêu quê hương, đất nước và những nét đẹp văn hóa dung dị của người Việt.

Từ nay đến cuối năm 2018, chương trình sẽ hoàn thiện khoảng 7 chiếc cầu vượt bộ hành tại các địa điểm khác nhau trong thành phố. Dự kiến đến hết tháng 10-2018, chương trình sẽ hoàn thiện trọn vẹn 3 chiếc cầu vượt bộ hành.

"Tại Grab, bên cạnh việc mang đến những dịch vụ tiện lợi với chi phí hợp lý, an toàn của hành khách và đối tác tài xế luôn là yếu tố quan trọng mà chúng tôi chú trọng đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan, tổ chức trong các chương trình, dự án sắp tới nhằm mang đến những chuyến đi an toàn. Chương trình hành động năm an toàn giao thông cho trẻ em 2018 ngày hôm nay là một trong những dự án cộng đồng vô cùng ý nghĩa mà Grab rất vinh dự được phối hợp tổ chức cùng Đoàn Thanh niên Cơ quan Sở GTVT TP HCM" - ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc GrabBike, chia sẻ.

Chương trình được coi là phần tiếp nối của dự án "Việt Nam sau tay lái" của Grab đã được triển khai với nhiều thành công và được Sở Giao thông vận tải TP HCM trao giải thưởng Công trình làm đẹp thành phố năm 2017.