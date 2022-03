Gia đình và doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ Điện Biên 20 tỉ đồng xây nhà cho hộ nghèo





Điện Biên là tỉnh biên giới, có địa hình dốc núi, hiểm trở, và thời tiết phức tạp ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh hoạt, an cư của bà con. Theo kết quả điều tra chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, Điện Biên có tỉ lệ hộ nghèo cao nhất nước với khoảng 57.214 hộ nghèo, chiếm 48,14%... Giữa những con đường mòn uốn lượn nơi vách núi đá vôi chênh vênh, là những căn nhà đơn sơ, những phòng học tuềnh toàng được dựng lên bằng các mảnh gỗ ghép tạm, người dân nơi đây đang phải chiến đấu với điều kiện khí hậu khắc nghiệt giữa sự thiếu thốn trăm bề về cả cái ăn, cái mặc lẫn chỗ ở.

Đồng cảm, thấu hiểu và mong muốn được chia sẻ những khó khăn vất vả với người dân nơi biên cương Tổ quốc, gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ 5 tỉ đồng, Tập đoàn T&T Group ủng hộ 5 tỉ đồng, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ủng hộ 5 tỉ đồng, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) ủng hộ 3 tỉ đồng, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) ủng hộ 500 triệu đồng; Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) ủng hộ 500 triệu đồng, Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Vinawind) ủng hộ 500 triệu đồng; Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI) ủng hộ 500 triệu đồng để xóa nhà tạm cho hộ đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Gia đình ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group trao ủng hộ 5 tỉ đồng cho tỉnh Điện Biên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: "Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB và các công ty thành viên đã trao tặng cho tỉnh Điện Biên kinh phí 20 tỉ đồng để thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là niềm động viên to lớn đối với tỉnh trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Mong rằng trong thời gian tiếp theo, tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm tài trợ chương trình an sinh xã hội nhiều hơn nữa trên địa bàn tỉnh góp phần nâng nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh Điện Biên".

Đại diện Tập đoàn T&T Group trao ủng hộ 5 tỉ đồng cho tỉnh Điện Biên

Trước đó, ngày 17-3, Tập đoàn T&T Group đã trở thành 1 trong 3 nhà tài trợ Kim Cương của Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022, với mức tài trợ 5 tỉ đồng. Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu cấp quốc gia; cơ hội để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam thông qua giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương. Đây là chương trình có 192 sự kiện, hoạt động; trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 06 chương trình diễn ra xuyên suốt năm 2022.

Đại diện Tập đoàn T&T Group ký kết tài trợ 5 tỉ đồng cho Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

Lấy triết lý "phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội" làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, trong hành trình hình thành và phát triển, Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB và doanh nhân Đỗ Quang Hiển luôn quan tâm đến đời sống người dân cả nước, thường xuyên tài trợ, hỗ trợ kinh phí để các địa phương thực hiện chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành cả nước. Tính riêng trong cuộc chiến chống Covid-19 vừa qua, tổng số tiền mà Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch trong cả nước lên tới hơn 1.500 tỉ đồng.

Trước đó, T&T Group cũng trao tặng 1.000 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo, người có công của tỉnh Hà Giang với tổng kinh phí xây dựng ước tính khoảng 60 tỉ đồng.

Đặc biệt, năm 2020, chương trình "Vững tin Việt Nam" do T&T Group tổ chức với tổng giá trị hơn 20 tỉ đồng đã đến với hàng chục nghìn hộ nghèo tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước, trực tiếp trao những phần quà hỗ trợ kịp thời giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Năm 2021, T&T Group cũng trao tặng 100.000 suất quà tổng giá trị 30 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, trong đợt dịch bùng phát cao điểm vừa qua, hàng ngàn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai… cũng đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Tập đoàn T&T Group.