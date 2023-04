GC Food vươn lên tốp đầu ở mảng chế biến thực phẩm

Tăng trưởng ổn định

Trong 3 năm gần đây, kinh tế toàn cầu có nhiều xáo động mạnh với nhiều yếu tố bất lợi như dịch bệnh COVID-19, suy thoái kinh tế nhưng doanh thu Công ty CP thực phẩm G.C (GC Food) vẫn tăng trưởng ấn tượng từ 210 tỉ đồng năm 2020 lên 334 tỉ đồng năm 2021 và 430 tỉ đồng vào năm 2022.

Ba năm qua, lợi nhuận sau thuế của GC Food lần lượt đạt 13,5 tỉ đồng (năm 2020), 35 tỉ đồng (năm 2021) và 26,6 tỉ đồng (năm 2022).

Doanh thu GC Food 2021-2022 và dự kiến đến năm 2025

Trong đó, nổi bật là năm 2021 khi GC Food hoàn tất việc mở rộng nhà máy nên sản lượng nha đam tăng từ 5.524 tấn lên 8.782 tấn (59%) và thạch dừa từ 2.820 tấn lên 6.320 tấn (tăng 124%) nên doanh thu tăng mạnh ở mức 334 tỉ đồng. Dù cơ cấu về doanh thu thì nha đam và thạch dừa vẫn chiếm tỉ lệ hơn 84% nhưng lĩnh vực nông sản (dưa lưới, nho, táo xanh,…) doanh thu tăng trưởng gấp 4 lần so với 2020. GC Food giữ vững ngôi vị "vua nha đam" trên thị trường, được các nhà thu mua trong và ngoài nước tin tưởng, đồng hành cũng những hợp đồng dài hạn.

Năm 2022 vừa qua, doanh thu của GC Food đạt 430 tỉ đồng, mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay, tăng 29% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thế là 26,6 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ khi chi phí hoạt động tăng. Đây cũng là tình trạng chung của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm do biến động kinh tế, chi phí sản xuất tăng, giá nguyên vật liệu tăng… Tuy vậy, giữa bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, việc doanh nghiệp giữ và mở rộng được thị trường, thể hiện qua doanh thu tăng đã là một thành công để nuôi dưỡng nguồn thu và lợi nhuận trong tương lai.

GC Food sở hữu nhà máy nha đam lớn nhất Việt Nam

Theo kế hoạch, năm 2023, GC Food sẽ tăng vốn điều lệ thêm 100 tỉ đồng, dự kiến lên 360 tỉ đồng. Dự báo GC Food vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ đầu tư bài bản cho sản xuất những mặt hàng thị trường có nhu cầu cao. Ngoài ra, GC Food cũng đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để tăng danh mục sản phẩm, tăng biên lợi nhuận nên mã GCF được xem là rất phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn.

Được biết, trong giai đoạn 2023-2025, GC Food sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty theo hướng tăng cường công nghệ, mở rộng sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu để tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh. GC Food hướng đến trở thành công ty hàng đầu về sản xuất và chế biến thực phẩm chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và thị trường trong nước.

Triển vọng cổ phiếu GCF

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn nhưng lại là cơ hội cho những nhà đầu tư mua được cổ phiếu tốt với giá rẻ. Hiện nay, các mã cổ phiếu ngành lương thực – thực phẩm của Việt Nam đang được các nhà đầu tư quan tâm khi Việt Nam đang nổi lên như trung tâm chế biến thực phẩm trong khu vực và thế giới – những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt càng trở nên hấp dẫn.

Đây cũng là mảng mà Việt Nam có lợi thế về xuất khẩu khi có vùng nguyên liệu đa dạng, phong phú cùng đội ngũ công nhân lành nghề và nhất là các doanh nghiệp đã đầu tư rất bài bản cho các nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các sản phẩm của GC Food thu hút được khách quốc tế

Tại thị trường trong nước, với dân số 100 triệu dân, ngày càng quan tâm đến những sản phẩm từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe là cơ hội để GC Food khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong ngành chế biến thực phẩm. Đặc biệt, với những sản phẩm chuyên biệt như nha đam, thạch dừa và một số sản phẩm nông sản đặc thù khác, GC Food tự tin có những lợi thế vượt trội để định vị thương hiệu.

Không những thế, GC Food còn có lợi thế vượt trội về vùng nguyên liệu, dây chuyên sản xuất, các chứng nhận quốc tế, phát triển kinh tế xanh bền vững gắn với bảo vệ môi trường… sẽ là điểm cộng của GC Food trên thị trường sản phẩm cũng như thị trường chứng khoán. Nhất là các nhà đầu tư trung và dài hạn đang tìm những mã cổ phiếu có tiềm năng để chọn mặt gửi vàng.

GCF tham gia thị trường chứng khoán từ tháng 12-2022, giữa lúc thị trường chứng khoán ảm đạm nhưng cổ phiếu GCF vẫn có sức hút riêng. Từ 26 triệu cổ phiếu chào sàn ban đầu, đến nay, GC Food đã phát hành 30,6 triệu cổ phiếu. Trong phiên giao dịch đầu tiên, mã GCF đã tăng hết biên độ 40% từ 12.000 đồng lên 16.800 đồng/cổ phiếu, có thời điểm giá cổ phiếu đã lên 23.800 đồng/cổ phiếu.