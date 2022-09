EVN tập trung thi công các dự án nguồn điện trọng điểm

EVN tiếp tục chỉ đạo các Tổng Công ty/Công ty Điện lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24 giờ; chủ động ứng phó với thiên tai mùa mưa bão, bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình điện và bảo đảm an toàn hồ đập, các nhà máy thủy điện, vùng hạ du hồ chứa... Đồng thời, để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm...