Em bé tên No và “bà mẹ” ở tuổi 60

Mất cha vì dịch Covid-19 từ khi còn trong bụng mẹ, đến khi lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc dịch bệnh quái ác cướp mẹ em mãi mãi, Nguyễn Phúc Nhật Vy vừa ra đời đã là trẻ mồ côi. Thương cho số mệnh nghiệt ngã ấy, ông bà ngoại đón em về nuôi và đặt tên thân mật là bé "No", những mong cho cháu sẽ có được một cuộc đời no đủ. "Không biết mình có lo cho nó được đầy đủ không, sợ nó đói, nên đặt tên nó là No" - bà ngoại Nhật Vy ngậm ngùi chia sẻ.



Bà ngoại Nhật Vy một lần nữa "làm mẹ" ở tuổi đã ngoài 60

Cũng bởi tình máu mủ ruột rà, dù đã ngoài 60 tuổi, bà ngoại Nhật Vy một lần nữa trở thành mẹ của 4 đứa trẻ mồ côi. Vốn là công nhân dọn vệ sinh với mức lương ít ỏi chỉ 3 triệu đồng/tháng, giờ đây bà cũng phải nghỉ làm để chăm cháu, cuộc sống của cả gia đình 6 người chỉ dựa cả vào số tiền dành dụm của người ông trước làm lái xe taxi nhưng đã phải nghỉ cách đây 2 năm vì mắc bệnh tim. Hiểu chuyện từ sớm, sau giờ học, hai chị gái lớn của Nhật Vy lại tất bật giúp ông bà chăm em trai và em gái út. Trong căn nhà trọ chỉ 8 m2 ở TP HCM, 4 đứa trẻ và 2 ông bà già cứ thế nương tựa vào nhau sống qua ngày.



Cũng gửi gắm vào cái tên ước muốn cho các con có được tương lai tươi sáng, chị Thúy (TP HCM) đặt tên hai con sinh đôi là "Thành - Đạt". Là công nhân may, đồng lương eo hẹp chỉ 6 triệu đồng/tháng, chồng mất vì Covid-19, gánh nặng trụ cột gia đình giờ dồn hết lên đôi vai người mẹ nghèo.

Không phụ công mẹ, mới 11 tuổi, hai anh em Thành - Đạt đã rất hiểu chuyện, sống tình cảm. "Từ lúc ba mất, mẹ con rất vất vả. Tụi con giúp mẹ nấu cơm, giặt đồ, phơi đồ. Con nhớ ba con lắm. Con ước gì không có dịch xảy ra thì bà nội, hai bác và ba con còn sống, mấy bạn cũng không phải mồ côi giống con" - bé Thành tâm sự.

Hai anh em Thành - Đạt giúp mẹ làm việc nhà

Thương con, chị Thúy chỉ ước Thành - Đạt được học hành nên người, không phải bỏ lỡ ước mơ học đại học như cậu con trai cả ngày trước, dù đã thi đỗ nhưng không được nhập học vì nhà không có tiền.



Cách nhà mẹ con chị Thúy hơn 140 km cũng có một ước mơ giảng đường khác của hai chị em Nhi và Huy ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đang học cao đẳng Dược, chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, Nhi hằng ngày làm tâm sen kiếm 66.000 đồng/ngày để lo cho cuộc sống của hai chị em và tiền học phí cho em trai đang học cấp 3. Ba bỏ đi từ lúc hai chị em còn nhỏ, mất mẹ vì Covid-19 từ năm ngoái, cô gái trẻ giờ phải vừa làm cha, vừa làm mẹ với nỗi lo không biết liệu có thể tiếp tục việc học của bản thân và nuôi em trai khôn lớn nên người hay không.

Hai chị em Nhi - Huy làm tâm sen để kiếm tiền ăn hằng ngày và nộp học phí

May mắn thay, hai chị em Nhi - Huy, hai anh em Thành - Đạt và bé Nhật Vy cùng nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi do dịch Covid-19 đã nhận được những sự hỗ trợ kịp thời từ xã hội. Từ cuối tháng 3 này, thông qua chương trình "Cặp Lá Yêu Thương" của Đài truyền hình Việt Nam, các em đã nhận được những cuốn sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 100 triệu đồng từ ngân hàng VPBank. Đây là một phần trong kế hoạch dành tặng hơn 1 tỉ đồng cho trẻ em mồ côi vì Covid-19 của VPBank.



Hôm nhận được quà tặng từ VPBank, hai chị em Nhi - Huy không khỏi xúc động. Huy bảo rằng, với số tiền này, hai chị em sẽ thực hiện được giấc mơ của mình. Chị Nhi sẽ trở thành dược sĩ, mở được một cửa hàng bán thuốc, còn Huy sẽ trở thành một bác sĩ.

Trong khi đó, ba mẹ con Thành - Đạt đã ôm chầm lấy nhau cười mếu máo. "Đây là số tiền quá lớn mà em chưa bao giờ tưởng tượng được. Em sẽ để dành để sau này cho hai cháu Thành - Đạt vào đại học, không phải nghỉ học như anh của cháu", chị Thúy nói, nước mắt rưng rưng.

Bà ngoại của bé Nhật Vy cũng nghẹn ngào xúc động khi nhận được món quà từ VPBank. Bà bảo đây là "lần đầu tiên trong đời có được một món tiền lớn như vậy. Có số tiền này, ông bà có thể lo cho các cháu học hành đàng hoàng, để có tương lai tốt đẹp hơn".

Gia đình bé Nhật Vy đọc lá thư sẻ chia từ VPBank

Chắc chắn rằng những sự hỗ trợ từ cộng đồng và các doanh nghiệp như VPBank sẽ vừa là điểm tựa tài chính vừa là sự động viên về tinh thần, giúp những đứa trẻ mồ côi vơi bớt những đau thương, mất mát, vượt qua khó khăn và vững bước trên con đường hướng tới tương lai.