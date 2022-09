Dự án Champarma Rerort & Spa bàn giao đất tái định cư

19/9/2022 548 1k

Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công An TP HCM, UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cùng các nhà tài trợ vừa khởi công xây cầu 3/2 bắc qua kênh Cái Bát, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.