Doanh nhân muốn góp sức giải bài toán "được mùa, mất giá"

Đây là chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico), tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP HCM khóa X, đơn vị bầu cử số 5, quận 3, ngày 12-5. Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tuyến để phòng dịch Covid-19.

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế, giáo dục

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã chia sẻ về chương trình hành động của mình nếu được cử tri tin tưởng, bầu chọn là đại biểu HĐND TP HCM khóa X.

Ứng cử viên Nguyễn Đặng Hiến cho biết, nếu được trúng cử đại biểu HĐND TP, ông sẽ tham gia phản biện các chủ trương, chính sách, quy định của TP để những quyết sách này ngày càng sát với cuộc sống của người dân.

Nhu cầu của người dân TP ngày càng cao đối với các lĩnh vực từ thoát nước, công nghệ, an ninh, tội phạm…, do đó ứng cử viên sẽ tích cực đưa ra ý kiến về xử lý môi trường rác thải, nước thải... để cuộc sống người dân ngày càng an toàn, giảm bớt bệnh tật do ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Đặng Hiến trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc

"Tôi cũng sẽ đề xuất các giải pháp mang tính nền tảng để phát triển kinh tế, thúc đẩy và cải tiến công cuộc cải cách hành chính. Tích cực tìm kiếm các giải pháp chăm lo cho người nghèo và hộ chính sách của quận 3 và TP HCM. Tích cực đẩy mạnh công việc sản xuất sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm chủ lực của TP để đáp ứng cuộc sống mới xanh, sạch và an toàn…" - ông Nguyễn Đặng Hiến nói.

Chia sẻ với cử tri, ứng cử viên Phạm Đăng Khoa, Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3, cho biết sẽ tiếp tục đề xuất với HĐND TP các giải pháp xây dựng nhiều chính sách phát triển giáo dục đặc thù cho thành phố. Chính sách xây dựng hệ thống trường lớp hiện đại, an toàn; chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành giáo dục.

Một ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa X khác là bà Ngô Thị Hiền, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn quận 3, cho biết với chuyên môn được đào tạo là chuyên ngành Luật, bà sẽ phát huy vai trò cầu nối tư vấn, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân. Đặc biệt là người nghèo, người lớn tuổi, thanh thiếu niên, phụ nữ…, thông qua Điểm Tư vấn pháp luật thanh niên quận 3 cũng như qua sự kết nối với đội ngũ luật sư trẻ của TP.

Để sinh viên ra trường có việc làm ngay

Tại hội nghị, các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các đại biểu và kỳ vọng các đại biểu sẽ đóng góp nhiều hơn cho quận 3 và TP HCM.

Một số cử tri đặt câu hỏi liên quan đến ông Nguyễn Đặng Hiến, xung quanh việc là doanh nhân sắp xếp thời gian thế nào để phục vụ nhân dân nếu trúng cử; và ngoài hình thức trực tuyến ra ông có kênh nào tiếp xúc với người dân để lắng nghe nhiều hơn?

Trả lời cử tri, Tổng Giám đốc của Bidrico cho hay, dù công việc bận rộn nhưng công ty ông có nguồn nhân lực là người trẻ, giỏi, năng động nên hỗ trợ rất lớn cho ông trong công tác quản lý, để có thời gian hoạt động xã hội và hoạt động nếu trở thành đại biểu HĐND TP.

Về việc vận động trực tuyến, quận 3 là địa bàn đang ứng dụng nhiệm vụ công trực tuyến ở cấp độ 3, nên nếu trúng cử đại biểu HĐND TP, vị doanh nhân này cho biết sẽ lập ra một văn phòng trực tuyến để tiếp cận với cử tri nhiều hơn.



Cử tri xem chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐNĐ TP HCM

Đặc biệt, trong vai trò Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực - thực phẩm TP, Phó Chủ tịch Hội đồng phát triển các ngành kinh tế của TP, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp TP và các hiệp hội, ngành nghề khác, doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến cho hay, đang phối hợp cùng với Sở Công thương và các hiệp hội triển khai đề tài làm sao để sinh viên ra trường có việc làm ngay.

Theo đó, vị doanh nhân này muốn tham gia việc cải cách đào tạo bậc Đại học. Trước mắt là cải cách đào tạo trong ngành lương thực thực phẩm để sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong ngành, có việc làm ngay.

"Một đề án khác mà Hội đồng phát triển các ngành kinh tế của TP đang xây dựng là phải đầu tư được kho lạnh ở TP quy mô lớn để giải quyết vấn đề "được mùa, mất giá", góp phần cải thiện thu nhập cho nông dân. Trước đây, Sở Công thương chấp bút trình đề tài này và hiện tại chúng tôi đang tiếp nối để triển khai. Cùng với dự án khác là kết nối vùng nguyên liệu, cần quỹ đất lớn để trồng trọt, cùng các doanh nhân khác chung sức, giải quyết bài toán đầu ra lâu dài cho nông sản" - ông Nguyễn Đặng Hiến thông tin.