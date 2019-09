Đặt stent mạch vành, không lo “đội” chi phí

Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park - TP HCM) là một trong những lĩnh vực phát triển mũi nhọn của Hệ thống Y tế Vinmec, được đầu tư trang thiết bị hiện đại và nhân lực chuyên môn cao, trong đó có nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tim mạch tại Việt Nam. Năm 2017, trung tâm được trao chứng nhận là Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập đầu tiên tại Việt Nam và đã ghi tên mình vào "bản đồ tim mạch" của thế giới nhờ làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiên tiến.

Tính đến nay, bệnh viện đã điều trị thành công trên 98% đối với các trường hợp can thiệp TAVI, mổ tim hở, mổ tim hở không đau bằng cách phối hợp kỹ thuật gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (ESP) - hiệu quả ngay cả với các ca bệnh nặng, cao tuổi.

Những thành quả này chính là động lực giúp Vinmec Central tiếp tục phấn đấu trở thành Trung tâm can thiệp tim mạch xuất sắc (The best cath lab) theo tiêu chuẩn của Hội Tim mạch can thiệp Mỹ (SCAI) với hệ thống quy trình quản lý toàn diện bệnh nhân tim mạch từ sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán, đánh giá, điều trị, dự phòng, theo dõi.