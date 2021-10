Chuyến xe nghĩa tình về với Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Gia Lai

Vào lúc 16 giờ ngày 16-10 tại Bến xe Miền Đông (TP HCM), khoảng 500 người dân Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập và lao động tại TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai lên đường về lại quê nhà trên những chuyến xe nghĩa tình của Phương Trang.



Bà con Quảng Ngãi về lại quê nhà trên chuyến xe nghĩa tình của Phương Trang

Những hành khách đặc biệt này chủ yếu là người già, người tàn tật, người khám chữa bệnh, học sinh trở về quê học tập, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi... có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về lại quê hương.

Trước đó vào ngày 25-9, Phương Trang đã đưa 152 người dân Quảng Ngãi là phụ nữ mang thai cùng con nhỏ bình an về lại quê nhà, trong đó có 110 thai phụ trên 32 tuần không đủ điều kiện đi máy bay nên được hỗ trợ về quê bằng xe khách.

Bước sang sáng 17-10, chuyến xe nghĩa tình Phương Trang gồm 28 chiếc sẽ đưa 750 người dân Hà Tĩnh là các em học sinh, giáo viên, phụ huynh mắc kẹt tại TP HCM và một số tỉnh, thành phía Nam về quê.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc di chuyển, Phương Trang sẽ phối hợp cùng Hội Đồng hương Hà Tĩnh tổ chức đón rước tại 3 địa điểm gồm Bến xe Miền Đông (TP HCM), Bến xe Bình Dương (tỉnh Bình Dương) và Bến xe Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai). Trong đó, học sinh sẽ lên xe sớm tại Bến xe Bình Dương và Bến xe Tam Hiệp để di chuyển về Bến xe Miền Đông nhập đoàn và được lực lượng CSGT tỉnh Hà Tĩnh dẫn đường để chuyến xe đưa học sinh về quê thông suốt.



Nối tiếp Hà Tĩnh, chiều cùng ngày, tại 3 điểm TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai, Phương Trang tiếp tục đưa gần 500 người dân Gia Lai là phụ nữ mang thai, người đi khám chữa bệnh, người lao động gặp khó khăn về quê. Trước đó vào ngày 14-9, Phương Trang đã đưa hơn 200 người dân Gia Lai là những thai phụ về quê sau bao ngày chống chịu với dịch bệnh Covid-19.

Hành trình hồi hương lần này khá đặc biệt khi dù Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines (Phương Trang) chưa đầu tư mở tuyến xe khách ở Hà Tĩnh và Gia Lai nhưng vì thấu hiểu mong muốn, nguyện vọng của các em học sinh, phụ nữ mang thai, người có hoàn cảnh khó khăn xa quê, lại gánh nặng trên vai các khó khăn do dịch bệnh gây ra nên những chuyến xe nghĩa tình vẫn lăn bánh về các tỉnh này.



Người dân lên đường về lại quê nhà trên những chuyến xe nghĩa tình của Phương Trang

Việc đưa bà con về quê nằm trong chương trình 5.000 chuyến xe miễn phí đưa người dân về quê tránh dịch do Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group thực hiện với sứ mệnh "Trả ơn Đất Nước, đóng góp Cộng Đồng". Chương trình được phối hợp triển khai cùng cơ quan chức năng các tỉnh, thành có người dân sống và làm việc tại TP HCM và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tính đến ngày 15-10-2021, riêng lĩnh vực hỗ trợ vận chuyển, Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group đã sử dụng hơn 700 xe từ 16-45 chỗ để tổ chức thành công hơn 43.000 chuyến xe an toàn. Trong đó, hơn 13.000 chuyến xe đưa đón đội ngũ y bác sĩ đi làm hằng ngày, 16.000 chuyến xe vận chuyển F0 tại các quận, huyện, 12.000 chuyến xe cấp cứu chở bệnh nhân F0 và bệnh nhân hết bệnh về nhà, 600 chuyến xe phối hợp với Thành Đoàn phục vụ 181 đợt đưa đón 80 đoàn y bác sĩ, tình nguyện viên của các tỉnh thành đến hỗ trợ TP HCM, 1.800 chuyến xe vận chuyển 40.000 người dân về quê…

Ngoài ra, trong nỗ lực hạn chế số ca tử vong do Covid-19, tính đến ngày 15-10-2021, Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group cũng đã tài trợ tổng cộng 20 hệ thống xét nghiệm Real-time PCR, 20 máy thở chức năng cao cấp, gần 100 máy thở xâm lấn ICU, 320 máy trợ thở trộn oxy khí nén điện tử, 637 máy trợ thở HFNC, hơn 36.300 máy tạo oxy lưu lượng cao, 29.000 máy đo nồng độ oxy SpO2, hơn 3 triệu găng tay y tế, 30.000 đồ bảo hộ y tế, gần 400.000 bộ test nhanh kháng nguyên, 34.500 bộ kit RT-PCR, hàng chục ngàn khẩu trang 3M-N95…

Về hỗ trợ nông sản, Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group cũng đã hỗ trợ hơn 4.200 tấn rau củ quả Đà Lạt cho TP HCM, Đà Nẵng và các tỉnh thành phía Nam.

Hành trình "Trả ơn Đất Nước, đóng góp Cộng Đồng" của Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group vẫn đang tiếp diễn nhằm cùng cả nước vượt qua thách thức do Covid-19.