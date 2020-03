Chèo SUP vớt rác trên sông, tuyên truyền người dân không xả rác

Chương trình được sự hỗ trợ về mặt đào tạo kỹ năng chèo SUP (Stand Up Paddle) của Saigon SUP Club, giới thiệu bộ môn thể thao mới mẻ đầy thú vị này đến với đoàn viên thanh niên ngành cấp nước.



Hoạt động thu hút hơn 50 đoàn viên thanh niên của 4 đơn vị trong ngành cấp nước tham gia: Đoàn Thanh niên Cấp nước Trung An, Đoàn Thanh niên Cấp nước Gia Định, Đoàn Thanh niên Cấp nước Phú Hòa Tân và Đoàn Thanh niên Cấp nước Nhà Bè, với 2 đội tác nghiệp: Đội chèo SUP vớt rác trên sông rạch và Đội tuyên truyền cho người dân sống ven kênh rạch không xả rác xuống kênh rạch đã đạt được nhiều hiệu quả với hơn 100 kg rác được vớt nhặt trên sông rạch và hơn 500 tờ rơi tuyên truyền được đưa đến tận tay người dân sống ven sông Sài Gòn.

Đoàn viên thanh niên chèo SUP vớt rác trên sông, tuyên truyền cho các hộ dân không xả rác xuống kênh rạch

Đây là hoạt động thiết thực vì cộng đồng, hưởng ứng cuộc vận động "Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước", đồng thời đem đến một sân chơi mới, một bộ môn thể thao mới cho Thanh niên Sawaco.