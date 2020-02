Amway Việt Nam cùng nỗ lực phòng chống dịch Covid-19

Ngày 24-2-2020, Amway Việt Nam phối hợp với Báo Điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trao tặng tỉnh Lạng Sơn 1.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus, 500 chai nước rửa đa năng L.O.C và 500 chai nước rửa tay đậm đặc G&H Protect+ với tổng giá trị 600 triệu đồng.

Trước diễn biến của tình hình dịch Covid-19, Chính phủ đang nỗ lực để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm hạn chế lây lan. Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona, toàn bộ sản phẩm được hỗ trợ cho các khu vực cách ly, khu vực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, khu vực xuất nhập cảnh tại vùng cửa ngõ tỉnh Lạng Sơn, giáp biên giới với Trung Quốc.

Ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng Giám đốc Amway Việt Nam cho biết: "Đã thực hiện rất nhiều hoạt động xã hội trong các năm qua, Amway Việt Nam nhận thức sâu sắc trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh toàn cầu. Hoạt động thiết thực này sẽ góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, hỗ trợ trực tiếp đến những cán bộ y tế, các chiến sỹ cũng như người dân tại các khu vực cần thiết"