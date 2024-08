Đẩy nhanh tiến độ công trình đường dây 500 KV mạch 3

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết trong tháng 7-2024, tiếp tục bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, trong bối cảnh nhu cầu điện liên tục tăng cao và trong tháng đã xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ lớn ở nhiều khu vực tại miền núi phía Bắc gây ảnh hưởng đến cung cấp điện cũng như một số công trình lưới điện.

Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 7-2024 đạt 27,7 tỉ KWh, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng tiêu thụ điện ngày lớn nhất (9-7) đạt 964,3 triệu KWh và công suất cực đại đạt 46.298 MW. Lũy kế 7 tháng năm 2024, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 179,44 tỉ KWh, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng điện thương phẩm toàn tập đoàn 7 tháng đầu năm đạt 160,41 tỉ KWh, tăng 13,52% so với cùng kỳ.

Về kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đến nay tỉ lệ khách hàng của EVN thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 95,59%; tỉ lệ tiền điện được thanh toán qua các hình thức không dùng tiền mặt đã đạt tới 99,01%. Để có được kết quả đó, EVN đã hợp tác với các ngân hàng và các tổ chức thanh toán trung gian tạo nhiều tiện ích cho khách hàng khi thanh toán trên "không gian số". Đồng thời, EVN đã xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại để phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng trên toàn quốc.

Công nhân thi công tại dự án đường dây 500 KV mạch 3 Ảnh: EVN

Theo EVN, về công tác đầu tư xây dựng, đã hạ đặt thành công rotor tổ máy số 1 dự án thủy điện Ialy mở rộng. Về lưới điện, trong 7 tháng, EVN và các đơn vị đã khởi công 55 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 62 công trình lưới điện từ 110 KV đến 500 KV. Đặc biệt, EVN, EVNNPT và các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai thi công các công trình còn lại thuộc dự án đường dây 500 KV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Bên cạnh đó, các công trình lưới điện nhập khẩu Lào như: đường dây 500 KV Monsoon - Thạnh Mỹ, Nậm Sum - Nông Cống, trạm cắt 220 KV Đăk Ooc... và các công trình trọng điểm bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo cũng được tập trung đầu tư. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công năm 2024, EVN cũng là một trong những đơn vị được Thủ tướng Chính phủ biểu dương vì có nhiều dự án đầu tư công đang vượt tiến độ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua.

Thời gian tới, EVN sẽ theo dõi sát sao diễn biến khí tượng, thủy văn, tình hình nhiên liệu, khả dụng tổ máy và tăng phụ tải để cập nhật, điều chỉnh phương thức vận hành bảo đảm hệ thống điện an toàn, tin cậy đáp ứng mục tiêu tích nước đến cuối năm 2024 để chuẩn bị cho cung cấp điện năm 2025. Các nhà máy thủy điện vận hành các hồ chứa an toàn trong mùa lũ năm 2024, khai thác tối ưu nguồn nước và theo dõi, dự báo tình hình thủy văn để có phương án tích nước sớm trong giai đoạn cuối mùa lũ để bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2025.