“Cực phẩm” mây khiến dân tình sốt rần rần tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Đứng ngay trên đỉnh núi vào ngày 9-4 vừa qua, nhiều du khách đã bất ngờ khi được chứng kiến hiện tượng milky way – khi ngân hà là một dải sáng mờ nhạt lấp lánh có màu trắng sữa vắt ngang bầu trời. Những điểm săn milky way đẹp nhất ở Việt Nam là các đỉnh núi cao như Fansipan, Bạch Mộc Lương Tử hay núi Bà Đen. Theo dự đoán, tầm tháng 7-8, milky way sẽ xoay thẳng đứng qua phía tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tạo nên khoảnh khắc đẹp mê hồn.