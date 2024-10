Co.opXtra vào Vincom Mega Mall

Đây là Co.opXtra thứ 5 của hệ thống đại siêu thị, được đầu tư mạnh về cơ cấu ngành hàng, không gian mua sắm, cập nhật xu hướng công nghệ của bán lẻ hiện đại. Đây cũng là nơi mua sắm hàng tiêu dùng duy nhất tại Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Mega Mall Grand Park (phường Long Bình, quận 9, TP Thủ Đức). Hiện diện tại đây, Co.opXtra sánh vai cùng các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, mang đến trải nghiệm mua sắm, giải trí thú vị cho người dân thành phố.

Co.opXtra Long Bình có diện tích tinh gọn so với tiêu chuẩn chung của đại siêu thị, với tổng diện tích kinh doanh từ 3.500 m2 đến 4.000 m2, chiếm một mặt sàn của TTTM. Co.opXtra Long Bình cung cấp đầy đủ các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, từ rau củ quả, trái cây, thủy hải sản, thịt gia súc, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến nấu chín, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, thời trang may mặc… Bên cạnh hàng Việt chiếm tỉ lệ hơn 80%, cơ cấu hàng hóa của Co.opXtra kinh doanh hàng nhập khẩu đến từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Australia và New Zealand.

Hàng việt chất lượng cao đầy ắp quầy kệ

Đa dạng sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu sẵn sàng phục vụ khách hàng

Trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng được Co.opXtra đặt lên hàng đầu thông qua việc áp dụng hàng loạt công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất của thị trường bán lẻ. Đến với Co.opXtra Long Bình, khách hàng lần đầu tiên được phục vụ bởi robot Xtrabot, trải nghiệm tủ đựng đồ thông minh, quầy tự thanh toán, máy nấu mì tự động…

Khách hàng có thể tự thanh toán khi mua sắm tại Co.opXtra Long Bình

Nhân dịp khai trương, Co.opXtra Long Bình sẽ thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi; chương trình rút thăm trúng thưởng gồm nhiều phần quà hấp dẫn với tổng trị giá giải thưởng hơn 100 triệu đồng và phát hành miễn phí thẻ khách hàng thành viên Saigon Co.op.