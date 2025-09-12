Nhịp sống
12/09/2025 14:47

Công ty Luật TNHH Một thành viên N&V thông báo đăng ký hoạt động

In bài viết

Ngày 14-8, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã cấp giấy đăng ký hoạt động số 01020384/TP/ĐKHĐ cho Công ty Luật TNHH Một thành viên N&V

Căn cứ giấy đăng ký hoạt động số 01020384/TP/ĐKHD và thông báo số 3356/TB-STP của Sở Tư pháp TP Hà Nội ngày 14-8-2025, Công ty Luật TNHH Một thành viên N&V thông báo nội dung đăng ký hoạt động như sau:

- Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN N&V

- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 3, số 176 đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

- Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác.

- Đại diện pháp lý:

      + Họ và tên: Hoàng Thị Thu

      + Số CCCD: 001172021505 Ngày cấp 9-1/2023. Nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

      + Địa chỉ mới: Số 184 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

      + Số chứng chỉ hành nghề: 1996/LS (cấp ngày 1-8-2010).

- Giấy đăng ký hoạt động số: 01020384/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp ngày 14-8-2025 (Cấp lần đầu: 28-7-2020, số lần thay đổi: 03).

từ khóa : N&V Law, Công ty Luật TNHH Một thành viên N&V
CT UAV tiên phong với nhà máy Composite tự tiến hóa

CT UAV tiên phong với nhà máy Composite tự tiến hóa

Sản xuất - Kinh doanh 17:46

CT UAV giới thiệu nhà máy đúc Composite tự tiến hóa NAACP, tích hợp AI và công nghệ vật liệu thế hệ mới, mở kỷ nguyên mới cho ngành UAV.

Mạnh mẽ như vận động viên Olympic, lịch lãm như quý ông, VF 9 chinh phục các khách hàng thành đạt

Mạnh mẽ như vận động viên Olympic, lịch lãm như quý ông, VF 9 chinh phục các khách hàng thành đạt

Sản phẩm 17:46

VinFast VF 9 đang tạo một đẳng cấp mới cho "xe chủ tịch" tại thị trường Việt Nam.

Điều gì khiến Vinhomes Grand Park trở thành chuẩn mực sống mới ở TP HCM?

Điều gì khiến Vinhomes Grand Park trở thành chuẩn mực sống mới ở TP HCM?

Không gian sống 17:45

Ở Vinhomes Grand Park (TP HCM), hạnh phúc không phải điều xa xỉ mà hiện diện trong những khoảnh khắc bình dị

iPhone 17 và iPhone Air: Hiệu năng đột phá, tương lai của công nghệ cá nhân

iPhone 17 và iPhone Air: Hiệu năng đột phá, tương lai của công nghệ cá nhân

Tiêu dùng 10:23

Apple đã ra mắt thế hệ iPhone hoàn toàn mới với iPhone 17, iPhone Air siêu mỏng và bộ đôi iPhone 17 Pro, được đánh giá là "cú nhảy vọt lớn” của dòng iPhone.

Kinh Đô tiếp nối hành trình giữ gìn giá trị văn hóa Trung Thu

Kinh Đô tiếp nối hành trình giữ gìn giá trị văn hóa Trung Thu

Doanh nghiệp 10:03

Trung Thu không chỉ là lễ hội đoàn viên mà còn là dịp tôn vinh, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Hội Doanh nhân Sài Gòn – Chi hội 11 tích cực với các hoạt động an sinh xã hội

Hội Doanh nhân Sài Gòn – Chi hội 11 tích cực với các hoạt động an sinh xã hội

Doanh nghiệp 10:03

Tối 11-9-2025, tại Nhà hàng Thủy Tạ (Đầm Sen), Hội Doanh nhân Sài Gòn – Chi hội 11 tổ chức lễ ra mắt Ban Chấp hành.

Sản phẩm bảo hiểm bán kèm: Mức phí nhỏ, quyền lợi lớn

Sản phẩm bảo hiểm bán kèm: Mức phí nhỏ, quyền lợi lớn

Thị trường 10:00

Với mức phí hợp lý, sản phẩm bảo hiểm bổ trợ bán kèm giúp người tham gia bảo hiểm nhân thọ được bảo vệ toàn diện hơn.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn