Công ty Luật TNHH Một thành viên N&V thông báo đăng ký hoạt động

Căn cứ giấy đăng ký hoạt động số 01020384/TP/ĐKHD và thông báo số 3356/TB-STP của Sở Tư pháp TP Hà Nội ngày 14-8-2025, Công ty Luật TNHH Một thành viên N&V thông báo nội dung đăng ký hoạt động như sau:

- Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN N&V

- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 3, số 176 đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

- Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác.

- Đại diện pháp lý:

+ Họ và tên: Hoàng Thị Thu

+ Số CCCD: 001172021505 Ngày cấp 9-1/2023. Nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Địa chỉ mới: Số 184 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

+ Số chứng chỉ hành nghề: 1996/LS (cấp ngày 1-8-2010).

- Giấy đăng ký hoạt động số: 01020384/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp ngày 14-8-2025 (Cấp lần đầu: 28-7-2020, số lần thay đổi: 03).