Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây vì khách hàng phục vụ

Những ngày đầu tháng 12-2024, không khí tại Bến xe Miền Tây nhộn nhịp hẳn lên khi Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ sắp đến gần. Tất cả mọi bộ phận hoạt động hết công suất để mang lại chất lượng phục tốt nhất cho hành khách.

Ưu tiên chăm sóc khách hàng

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây cho biết hiện Công ty ký hợp đồng với hơn 130 đơn vị vận tải với trên 2.800 xe đăng ký, hoạt động trên 175 tuyến đường về 29 tỉnh thành khắp cả nước, bao gồm: 13 tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ); 2 tỉnh Miền Đông Nam Bộ (Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu); 4 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng); 9 tỉnh Miền Trung (Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nghệ An, Phú Yên) và 1 tỉnh phía Bắc (Thái Bình). Sản lượng trung bình mỗi ngày khoảng 1.280 xe khách liên tỉnh xuất bến, với hơn 27.450 khách. Ngoài ra có khoảng 700 lượt xe buýt nội thành hoạt động ra vào bến mỗi ngày.

Với mục tiêu tất cả vì khách hàng, nhiều năm qua, Bến xe Miền Tây không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý. Ngoài đầu tư Hệ thống quản lý bến xe điện tử, bến còn xây dựng các phần mềm tác nghiệp; đầu tư mới hệ thống camera thông minh. Bến xe có đầy đủ các tiện ích để phục vụ hành khách như: Wi-Fi miễn phí toàn bến xe; hệ thống bảng thông tin điện tử; Nhà ga và các lối ra xe được lắp mái che, phòng chờ có máy lạnh, khu ăn uống, giải khát, dịch vụ máy tra cứu thông tin, nhà vệ sinh miễn phí…. mặt bằng bến bãi luôn được vệ sinh sạch sẽ. Đến bến xe, khách hàng sẽ an tâm khi tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được đảm bảo tốt. Nét độc đáo khác là bến xe đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào các quy trình tác nghiệp và quản lý.

Đưa bà con về quê ăn Tết an toàn

Theo ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, dự báo lượng xe và hành khách xuất bến Tết Dương lịch 2025 tăng trên 1% so với cùng kỳ dịp Tết Dương lịch năm 2024.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, thời gian phục vụ là 20 ngày gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết; cụ thể từ ngày 19-01-2025 đến hết ngày 07-02-2025 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày Mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Đặc điểm tại Bến xe Miền Tây lượng hành khách thường tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm và tăng cao từ ngày 25-01-2025 đến ngày 27-01-2025 (nhằm ngày 26/12 Âm lịch đến ngày 28/12 Âm lịch).

Trên cơ sở phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và tình hình hành khách đi lại hiện nay, Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 lượng xe tăng trên 3% và lượng khách tăng trên 5% so với cùng kỳ năm 2024, lượng khách chủ yếu tập trung cao điểm từ ngày 26 đến 28 tháng Chạp. Bến xe Miền Tây sẽ tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 05 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với đơn vị ủy thác bến bán vé và 24/24 đối với đơn vị tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé đến phòng vé Bến xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân; liên hệ số điện thoại 19007373 hoặc vào trang web (www.bxmt.com.vn) của Bến xe Miền Tây để được hướng dẫn thông tin chi tiết.