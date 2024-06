Công đoàn Agribank hưởng ứng Tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Ông Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân và môi trường thế giới năm 2024 trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam



Nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của đoàn viên, người lao động, góp phần cùng chuyên môn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2024; các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân trong đoàn viên, người lao động.

Công đoàn các cấp trong hệ thống Agribank đã thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động đến đoàn viên, người lao động từ cơ sở. Công đoàn cũng tổ chức các cuộc đối thoại, các hội nghị tập huấn chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, giúp đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; nâng cao tư duy, ý thức, suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, nhân viên.

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn NHVN có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”

Thực hiện mục tiêu “Hướng về cơ sở”, các cấp công đoàn chủ động đề xuất lãnh đạo chuyên môn thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt quan tâm người lao động trực tiếp có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, tập trung phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu các phong trào này.



Cũng nhân dịp này, Công đoàn Agribank triển khai đẩy mạnh các hoạt động và tổ chức tham gia các hoạt động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức. Một số hoạt động cụ thể như: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuân thủ các quy định, quy trình làm việc nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; Tham gia Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 ngành Ngân hàng. Tại lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn NHVN tặng Cờ và Bằng khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân thuộc hệ thống Agribank có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Đảm bảo ATVSLĐ".

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong triển khai hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh, lao động, đã góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe trong toàn hệ thống Agribank. Tiếp tục phát huy tinh thần, ý nghĩa của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động Agribank tiếp tục phát huy trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị và toàn hệ thống, đồng hành, gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.