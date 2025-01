Coca-Cola Việt Nam khánh thành Trung tâm EkoCenter tại Long An

Ngày 7-1, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola Việt Nam) đã chính thức khánh thành Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng EkoCenter tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bà Milly Cheng, Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam, cho biết việc chính thức đưa EkoCenter Long An vào phục vụ cung cấp nước uống miễn phí cho người dân địa phương và kết nối đối tác cho các giải pháp chống biến đổi khí hậu tại Long An và khu vực ĐBSCL, thể hiện cam kết đầu tư dài hạn và bền vững trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của Swire Coca-Cola tại Việt Nam".

Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng EkoCenter là sáng kiến được Công ty Coca-Cola Việt Nam triển khai từ năm 2015 theo mô hình hợp tác ba bên: doanh nghiệp – chính quyền địa phương – tổ chức tạo tác động xã hội. Tại Long An, Trung tâm EkoCenter mới có khả năng cung cấp đến 6.000 lít nước uống sạch mỗi ngày, đồng thời đóng vai trò là điểm kết nối để Coca-Cola Việt Nam và các đối tác hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.