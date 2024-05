Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp NewZealand giới thiệu sản phẩm cao cấp “Made with Care” đến thị trường Việt Nam

Tiếp nối chuỗi hợp tác thành công với các nhà bán lẻ lớn của Việt Nam vào năm ngoái, Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand (NZTE) đã chính thức triển khai chiến dịch toàn cầu ‘Made with Care’ 2024 tại Việt Nam thông qua sự kiện thúc đẩy thương mại kỹ thuật số và tăng cường hợp tác cùng hai nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam là Aeon và Lotte.



Ông Scott James, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại Việt Nam cho biết: “Việt Nam và New Zealand đều là những quốc gia có thế mạnh về thương mại. Giá trị thương mại song phương giữa hai nước đạt hơn 2,6 tỉ đô la New Zealand, đồng thời giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của New Zealand sang Việt Nam đạt gần 1,1 tỉ đô la New Zealand. Có thể thấy, hai nước chúng ta có nhiều cơ hội và điều kiện để hợp tác cùng phát triển. Một trong những kết quả của chuyến thăm là mục tiêu đầy tham vọng: “Thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-New Zealand hàng năm lên 3 tỉ USD vào năm 2026".

Với định hướng này, NZTE đã tổ chức sự kiện thúc đẩy thương mại kỹ thuật số, cùng với phần triển lãm vô cùng ấn tượng từ 12 thương hiệu New Zealand, bao gồm: Anchor, Anlene, Bostock, Fresh Co, Freshmax, Kiwi Crunch, Meadow Fresh, Mr. Apple, Olivado, Rockit, T&G và Zespri. Sự kiện quy tụ đa dạng khách mời từ nhiều vị trí và lĩnh vực, bao gồm ngài Tham tán Thương mại, đại diện từ 12 thương hiệu New Zealand, các đối tác bán lẻ của NZTE, những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành F&B và các chuyên gia từ TikTok và NielsenIQ... Các bên tham gia đã chia sẻ nhiều quan điểm toàn diện, kết hợp những hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương với chất lượng sản phẩm toàn cầu, đồng thời tạo điều kiện cho những cuộc đàm thoại và chia sẻ kiến thức có giá trị.

Sự kiện lần này cũng tận dụng hình thức livestream (phát sóng trực tiếp) để gia tăng độ tương tác trực tiếp với khán giả. Hơn nữa, các kỹ thuật tiếp thị, bán hàng và kỹ thuật số tiên tiến, như thử nghiệm thuật toán và thử nghiệm A/B đều được sử dụng nhằm quảng bá, đánh giá, đo lường và so sánh hiệu suất cũng như mức tăng doanh số bán hàng của các sản phẩm New Zealand.

Từ thành công của lần hợp tác đầu tiên vào năm 2021, chiến dịch ‘Made with Care’ của NZTE tại Việt Nam năm nay tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ phát triển mối quan hệ thương mại ngành công nghiệp F&B giữa hai quốc gia. Các giá trị của chiến dịch và hai đối tác bán lẻ tại Việt Nam trong lần hợp tác này đều đề cao việc cung cấp các sản phẩm bền vững, chất lượng cao và tươi ngon cho người tiêu dùng. Đây chính là tiền đề để NZTE tiếp tục mở rộng hợp tác.

Ông Lee Yong Ho, Giám đốc Cấp Cao TTSP, Lotte Mart ViệtNam, cho biết: "Nhờ sự hợp tác thành công vào năm ngoái, chúng tôi nhận thấy số lượng người tiêu dùng coi trọng các sản phẩm cao cấp ngày càng tăng. Xuất phát từ việc người sản phẩm Việt Nam ngày càng hướng tới việc ăn uống lành mạnhhơn, quan tâm đến thành phần thực phẩm và các vấn đề sản phẩm khác, chiến dịch 'Made with Care' là một giải pháp kịp bền vững phù hợp với thị trường F&B nội địa hiện tại của Việt Nam. Sự hợp tác của Lotte Mart với NZTE nhấn mạnh cam kết thời và tôi về tính bền vững, sự trách nhiệm trong việc đảm của chúng phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Bằng việc ký Biên bản ghi nhớ trong năm nay và mở rộng sự hợp tác song phương, chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng khả năng tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao, có nguồn gốc bền vững, khuyến khích lối sống lành mạnh hơn và một tương lai bền vững hơn".

Chính thức khởi động chiến dịch 'Made with Care' năm 2024 tại Việt Nam, NZTE đã khởi xướng tuần lễ khuyến mãi đặc biệt tạiAEON Mall Tân Phú từ ngày 16 đến 22 tháng 5 và tại Lotte Mart Quận 7 từ ngày 8 đến 21 tháng 5. Ngoài ra, NZTE cũng tổ chức sự kiện ra mắt đặc biệt tại Lotte Mart Quận 7 vào ngày 19 tháng 5 với sự tham gia của đại diện 12 thương hiệu New Zealand, cùng với các đối tác bán lẻ của NZTE và Tổng lãnh sự New Zealand tại Việt Nam. Tại đây, các thương hiệu đã giới thiệu loạt sản phẩm F&B chất lượng cao và sản xuất theo mô hình bền vững từ New Zealand thông qua các buổi thuyết trình và tham quan cửa hàng.