Cơ hội vàng: Sở hữu xe Kia tiết kiệm lên đến 170 triệu đồng

Từ ngày 18-10-2024, khách hàng mua xe Kia được hưởng ưu đãi kép tùy theo dòng xe và phiên bản gồm ưu đãi giá đặc biệt lên đến 100 triệu đồng, quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất từ THACO AUTO cùng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, để khách hàng sở hữu xe Kia với chi phí tiết kiệm hơn cả trăm triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, Kia Việt Nam đạt tổng doanh số hơn 22.948 xe. Riêng tháng 9, Kia đã bứt phá tăng trưởng đến 79% so với tháng trước, đạt doanh số 4.015 xe lăn bánh. Trong đó, các mẫu xe như Kia New Sonet, Kia New Seltos hay Kia New Carnival đóng vai trò chủ lực doanh số. Đặc biệt, Kia New Carnival đã đạt doanh số ấn tượng 1.013 xe chỉ sau 2 tuần ra mắt và góp mặt trong top 10 xe bán chạy tháng 9. Tiếp nối thành công đó, Kia Việt Nam tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi giá đặc biệt trong tháng 10.

Kia New Sonet là dòng xe đóng vai trò chủ lực trong doanh số

Ở phân khúc xe SUV 7 chỗ, mức ưu đãi giá cao nhất lên đến 100 triệu đồng được áp dụng cho Kia Sorento. Phiên bản Plug-in Hybrid ưu đãi từ 75 - 100 triệu đồng, các phiên bản Hybrid ưu đãi 70 - 72 triệu đồng. Mức ưu đãi này tương đương hoặc cao hơn 50% lệ phí trước bạ, kết hợp chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, giúp khách hàng tiết kiệm từ 140 - 170 triệu đồng khi mua xe. Các phiên bản Sorento còn lại được áp dụng mức ưu đãi từ 25 - 45 triệu đồng.

Kia Sorento Hybrid chinh phục khách hàng trong phân khúc D-SUV tại Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, giàu tiện nghi, trang bị công nghệ xanh hàng đầu phân khúc cùng mức giá cạnh tranh. Với giá bán khởi điểm chỉ từ 964 triệu đồng, Kia Sorento là mẫu xe 7 chỗ cao cấp sở hữu các phiên bản máy dầu có giá bán tốt nhất trong phân khúc.

Kia New Carnival đã đạt doanh số ấn tượng 1.013 xe chỉ sau 2 tuần ra mắt

Ở phân khúc SUV 5 chỗ, Kia New Sonet được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi trị giá 9 triệu đồng cho tất cả phiên bản. Trong khi đó, Kia New Seltos trang bị động cơ Turbo cũng nhận ưu đãi lên đến 40 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất 1.5 Turbo GT-Line (đặc biệt); 2 phiên bản Turbo GT-Line và Turbo Luxury được áp dụng chung mức ưu đãi 30 triệu đồng. Sau ưu đãi, các phiên bản New Seltos 1.5 Turbo có giá bán từ 719 triệu đồng.

Các mẫu xe sedan của Kia cũng được ưu đãi hấp dẫn từ 10 - 32 triệu đồng. Trong đó, Kia K5 với 3 phiên bản GT-Line, Premium và Luxury đều được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi, riêng GT-Line nhận thêm ưu đãi giá 20 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán mới của Kia K5 chỉ từ 849 triệu đồng. Kia K3 nhận mức ưu đãi lên đến 25 triệu đồng. Trong phân khúc C-Sedan, Kia K3 hiện đang là mẫu xe có giá bán chỉ từ 549 triệu đồng, đây là mức giá bán hấp dẫn khi chỉ cần bỏ ra số tiền ngang với phân khúc B-sedan, khách hàng đã có thể tận hưởng không gian rộng rãi cùng nhiều tiện nghi cao cấp của một mẫu xe sedan cỡ C.

Các mẫu xe còn lại của Kia đều sở hữu mức giá bán tốt nhất trong phân khúc với ưu đãi đến 60 triệu đồng, đa dạng tùy chọn phiên bản và màu sắc cùng chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000km.

Thông tin về chương trình ưu đãi, quý khách hàng liên hệ hotline 1900 545 591 hoặc đến showroom/đại lý Kia gần nhất để được tư vấn.