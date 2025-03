CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP HCM công bố quỹ “Tài chính đồng hành – DTE” 1 tỉ đồng

Ngày 19-3-2025, CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP HCM đã tổ chức sự kiện Họp mặt Hội viên Quý I-2025 với chủ đề "Doanh trí vươn mình", tại sự kiện câu lạc bộ đã công bố quỹ "Tài chính đồng hành – DTE" 1 tỉ đồng dành cho hội viên.

Đại diện Ban chấp hành CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP HCM trao thư cảm ơn cho các Nhà tài trợ

Chương trình với sự tham gia của hơn 200 đại biểu, bao gồm lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, đại diện các sở, ngành, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp, các CLB doanh nhân tại TP HCM và Đồng Tháp cùng hội viên DTE đã mở ra cơ hội kết nối, chia sẻ kinh nghiệm cho các doanh nghiệp tham gia.

Ông Nguyễn Tri Phương, Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP HCM công bố gói Hỗ trợ đồng hành cùng DTE.

"Quỹ Tài chính đồng hành - DTE" với tổng giá trị ban đầu là 1 tỉ đồng, được xây dựng dành riêng cho các hội viên chính thức và hội viên liên kết của câu lạc bộ. Gói hỗ trợ này bao gồm các hình thức cho vay ưu đãi với lãi suất hấp dẫn, hỗ trợ tư vấn tài chính chuyên sâu, kết nối cơ hội đầu tư tiềm năng, giúp các doanh nghiệp hội viên giải quyết các khó khăn về vốn, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường. Hội viên có thể sử dụng quyền hỗ trợ này một lần duy nhất trong năm tài chính, tạo nền tảng cho các doanh nghiệp cùng nhau phát triển trong kỷ nguyên vươn mình.

Ông Trần Văn Hậu chủ tịch CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP HCM chia sẻ tại chương trình: "Doanh nhân Đồng Tháp nói riêng và cộng đồng doanh nhân Việt Nam nói chung đều là những cá nhân cần cù, chăm chỉ và trách nhiệm, luôn nỗ lực lèo lái con thuyền kinh tế để tìm ra những cơ hội, tạo nên động lực phát triển, tạo ra cuộc sống ấm no cho người lao động, cũng như cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, doanh nhân trong thời đại mới luôn hoạt động bám sát với chủ trương của Đảng và Nhà nước, luôn tuân theo các chỉ đạo về kinh tế do Chính phủ đề ra trong quá trình hoạt động, để cùng nhau chung tay tạo nên một "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc.

CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP HCM luôn tâm niệm rằng, thành công của mỗi doanh nghiệp hội viên là thành công của cả cộng đồng. Với tinh thần "Doanh trí vươn mình", mang ý nghĩa của sự kế thừa, đồng thời cũng đại diện cho một thế hệ doanh nhân mới không ngừng phát huy, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong điều hành quản trị doanh nghiệp.

CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP HCM mong muốn quý doanh nhân, doanh nghiệp cùng nhau tạo thêm chữ "THƯƠNG" với CLB, với doanh nghiệp Đồng Tháp, với doanh nhân Việt Nam. Chúng ta "THƯƠNG" là ủng hộ cho sản phẩm, dịch vụ của nhau, "THƯƠNG" cả thương hiệu của đối tác, của doanh nhân đồng hương chúng ta thì lúc đó doanh nghiệp của chúng ta sẽ lớn mạnh hơn, bền vững hơn.

Ban chấp hành kỳ vọng rằng, nhiệm kỳ 2 các cơ hội giao thương sẽ được định lượng, phát triển hơn bằng các con số cụ thể trên nền tảng, thành quả của Nhiệm kỳ 1 để lại".

Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP HCM phát biểu tại chương trình

DTE – Hành trình "Doanh trí vươn mình"

Bước vào nhiệm kỳ mới, câu lạc bộ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng kết nối nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hội viên. CLB đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng doanh nhân trí tuệ, đại diện cho thế hệ doanh nhân mới, một thế hệ doanh nhân không ngừng phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, không ngừng học tập suốt đời, trau dồi thêm kiến thức, trí tuệ, ứng dụng công nghệ và hưởng ứng lời kêu gọi đổi mới sáng tạo để doanh nghiệp thịnh vượng hơn, bền vững hơn.

Nhiều kinh nghiệm quý báu được chia sẻ tại hội nghị

Phần talkshow thảo luận cùng các chuyên gia về các vấn đề kinh tế, tài chính, khởi nghiệp của doanh nghiệp

Bên cạnh các hoạt động giao lưu tại gian hàng trưng bày sản phẩm, được tham gia vào các phòng tọa đàm để trao đổi kiến thức về khởi nghiệp, đầu tư và kết nối giao thương, khách mời còn được lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm đến từ các chuyên gia ngay tại "Hội nghị DTE: Doanh trí vươn mình" với các chủ đề.

Chủ đề 1: "Những ưu đãi của tỉnh Đồng Tháp trong các chính sách đầu tư và kết nối các doanh nghiệp" do bà Nguyễn Đình Phượng Uyên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp trình bày.

Chủ đề 2: "Cơ hội tiếp cận vốn tín dụng và tài chính" do Ông Lê Quang Chính Giám đốc ACB - Chi nhánh TP HCM trình bày, giúp các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tiếp cận vốn và quản lý tài chính hiệu quả.

Chủ đề 3: "Chính sách và những điều quan tâm về luật thuế dành cho chủ doanh nghiệp" do Ông Nguyễn Ngọc Thành - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn A&C; Phó Chủ tịch ủy ban sáng lập Viện Kiểm toán nội bộ Việt Nam (IIA Việt Nam) trình bày, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật và tối ưu hóa chi phí thuế.

Họp mặt hội viên Quý I-2025 mang ý nghĩa là một sự kiện kết nối, đồng thời cũng là một diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Sự kiện đã góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Đồng Tháp tại TP HCM.

Đại diện Ban chấp hành CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP HCM trao quyết định kết nạp cho các hội viên mới của CLB

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ kết nạp hội viên mới được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho doanh nhân mở rộng mạng lưới quan hệ, tìm kiếm đối tác tiềm năng và chia sẻ kinh nghiệm. Đây là bước đi quan trọng giúp cộng đồng DTE ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị thế trong hệ sinh thái doanh nghiệp tại TP HCM và Đồng Tháp.

*Về Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại TP HCM (DTE): Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp (DTE) là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận, quy tụ doanh nhân đồng hương Đồng Tháp tại TP HCM nhằm tạo môi trường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Thành lập từ ngày 19-9-2019 trực thuộc Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP HCM, DTE không ngừng mở rộng và khẳng định vai trò kết nối doanh nhân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của TP HCM và Đồng Tháp.