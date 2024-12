Chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán di động Tap & Pay

Thẻ NAPAS do các ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành có các dòng sản phẩm gồm Thẻ ghi nợ, Thẻ trả trước, Thẻ tín dụng và Thẻ kép tích hợp cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng trong 1 phôi thẻ vật lý. Thẻ NAPAS được triển khai theo Bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS quản lý, đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip của NHNN và Tổ chức quốc tế EMV. Công nghệ chip tiên tiến được ứng dụng trong thẻ nhằm tăng cường an ninh, an toàn bảo mật, hỗ trợ ngăn chặn các giao dịch gian lận, giả mạo của thẻ.

Về phạm vi thanh toán, thẻ NAPAS không chỉ thanh toán trong nước mà còn có thể sử dụng để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán thẻ và/hoặc rút tiền mặt tại ATM ở một số quốc gia trong khu vực gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Lào...