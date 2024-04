Charm Group "hâm nóng" thị trường với 2 dự án "Flagship"

Với chủ đề "Lead The Way", sự kiện đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của tập đoàn Charm Group trên "đường đua" bất động sản 2024. Trong đó, Charm Diamond và Charm Resort Hồ Tràm là hai dự án đại diện cho hai dòng sản phẩm (Charm City và Charm Resort) của tập đoàn, được đánh giá cao về vị trí, chất lượng sản phẩm… Chính vì vậy, buổi lễ ra quân được đông đảo đơn vị phân phối nhiệt tình tham gia.

Lễ ra quân "Lead The Way" quy tụ gần 1.000 chuyên viên kinh doanh

Trong suốt buổi lễ, bầu không khí luôn duy trì sức nóng khi các "chiến binh" kinh doanh liên tục hô vang khẩu hiệu, khuấy động bằng cờ, kèn, trống… để thể hiện tinh thần quyết tâm. Sự kiện được đẩy lên cao trào khi đại diện Charm Group và đại diện các đối tác phân phối thực hiện nghi thức ra quân, chính thức khởi động cho chiến dịch kinh doanh lần này.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sau khoảng thời gian lắng đọng của thị trường, sự kiện ra quân đồng thời hai dự án ở hai phân khúc khác nhau hứa hẹn sẽ tạo sức hút mạnh mẽ với cả nhà đầu tư và người mua có nhu cầu ở thực.

Trong đó, Charm Diamond thuộc phân khúc căn hộ cao cấp, tọa lạc tại trung tâm thành phố Dĩ An. Đây là tòa tháp cuối cùng trong khu phức hợp đáng sống Charm City với kiến trúc nổi bật và nhiều tiện ích cao cấp như: hồ bơi điện phân muối; hệ thống nhà hàng, bar trên không; công viên 5.000m cùng chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe đa dạng. Đặc biệt, Charm Diamond còn có lợi thế "ôm trọn" Vincom Dĩ An như một tiện ích nội khu.

Bên cạnh lợi thế vốn có, các chính sách mới như: tặng voucher trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng đặt chỗ, hỗ trợ lãi suất trong 24 tháng, tặng gói nội thất lên đến 100 triệu đồng… cũng sẽ là động lực để khách hàng chọn Charm Diamond trở thành đích đến an cư, đầu tư.

Nhiều chính sách hấp dẫn dành cho khách hàng cũng như chuyên viên kinh doanh được công bố tại sự kiện

Đối với Charm Resort Hồ Tràm, Charm Group hứa hẹn mang đến một tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trị liệu sức khỏe đạt chuẩn quốc tế. Dự án sở hữu 4/10km đường bờ biển đẹp nhất Hồ Tràm. Thiên nhiên hoang sơ, trong lành và bãi biển riêng tư là điều kiện lý tưởng để phát triển điểm đến nghỉ dưỡng thân - tâm - trí. Chính vì vậy, ở phân khu đầu tiên - The Six Premier, chủ đầu tư đã mạnh tay xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe lên đến 5.000m2. The Six Premier gây ấn tượng khi là dự án đầu tiên tại Việt Nam chinh phục thành công Goco Hospitality tham gia vận hành khu spa cao cấp.

Tiềm năng của Wellness Center cùng các chính sách hấp dẫn như: thanh toán 49% nhận bàn giao; thanh toán an nhàn trong 3 năm không lãi suất, cam kết lãi suất 6,5% trong vòng 3 năm đối với biệt thự và 2 năm đối với sản phẩm căn hộ… chính là lợi thế độc tôn giúp Charm Resort Hồ Tràm được lòng giới đầu tư.

Bên cạnh đó, Charm Group còn tổ chức chuỗi sự kiện tâm huyết nhằm tri ân khách hàng vào dịp lễ 30-4 tới đây. Trong đó nổi bật là đại nhạc hội hoành tráng diễn ra vào đêm 30-4 quy tụ dàn sao đình đám như: Mỹ Linh, Đen, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Trang Pháp, Phương Mỹ Chi…

Charm Group ký kết hợp tác cùng 16 đơn vị phân phối chiến lược

Cũng tại sự kiện ra quân "Lead The Way", chủ đầu tư Charm Group đã thực hiện lễ ký kết hợp tác với 16 đơn vị phân phối chiến lược, gồm: Aplus Investment, CE Homes, Dkra Libra, Dkrv Holdings, Glory Land, Hana Home, Khởi Minh, Masterland, Pita Land, QT Property, SG Property, TCM Realty, TPI Land, Unihomes, We Property, Cen Land.

Đại diện Charm Group cùng 16 đơn vị phân phối ký kết hợp tác chiến lược

Trước sự chứng kiến của đội ngũ bán hàng, nghi thức ký kết trao chứng nhận được coi là dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Charm Group với các đối tác đồng hành giàu kinh nghiệm. Khoảnh khắc chủ đầu tư và đại diện của 16 đại lý chiến lược cùng bắt tay được coi như một lời khẳng định sự đoàn kết, sẵn sàng đồng hành cùng nhau chinh phục thị trường bất động sản 2024.

"Cộng hưởng từ tiềm năng của dự án, sự sát cánh của các đại lý phân phối chiến lược cùng nhiều tín hiệu tích cực của thị trường, chúng tôi tin rằng hai dự án sẽ đạt doanh số bán hàng ấn tượng trong giai đoạn khởi sắc sắp tới", đại diện Charm Group bày tỏ.

Sự kiện mang đến nhiều phần quà giá trị dành cho chuyên viên kinh doanh, đặc biệt là giải đặc biệt với 3 chiếc xe Yamaha Janus

Cuối sự kiện, bầu không khí càng thêm cuồng nhiệt khi chủ đầu tư bắt đầu chương trình bốc thăm may mắn. Hàng loạt các giải thưởng giá trị gồm 3 chiếc xe máy Yamaha Janus cùng hàng chục chỉ vàng liên tục được trao cho các chuyên viên kinh doanh như một lời chúc may mắn trước khi "ra trận".