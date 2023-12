Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh của liên danh HHV đầu tư sẽ khởi công vào 1-1-2024

Thông tin từ công ty HHV cho biết, ngay sau khi được UBND tỉnh Cao Bằng trao quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án, HHV cùng các nhà đầu tư trong liên danh đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Cao Bằng để thực hiện các thủ tục, chuẩn bị mặt bằng,… nhằm đảm bảo việc khởi công dự án vào ngày 1-1-2024.

Đại điện HHV cho biết, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là dự án có nhiều khó khăn, phức tạp về quy mô, điều kiện tự nhiên, vốn đầu tư lớn… để kiểm soát sử dụng vốn, Đèo Cả với vai trò đơn vị đứng đầu liên danh nhà đầu tư đã đưa ra phương thức thực hiện dự án "3P+". Đây là phương thức tổ chức mà nhà thầu đồng thời là nhà đầu tư, cùng triển khai thi công dự án theo mô hình tổng thầu EC và EPC thay vì các nhà thầu đơn lẻ.

Phối cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Phương thức này sẽ góp phần tối ưu hiệu quả đầu tư bởi lợi nhuận từ nhà thầu thi công được góp trở lại vào vốn đầu tư dự án. Bên cạnh đó, lợi ích và trách nhiệm của nhà thầu gắn liền với lợi ích và trách nhiệm của nhà đầu tư, gắn liền với hiệu quả thực hiện, vận hành dự án.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả. "Địa phương và nhà đầu tư đều có quyết tâm, Đèo Cả là đơn vị có tiềm lực, có kinh nghiệm và hơn nữa là có trách nhiệm đối với xã hội, cụ thể là trách nhiệm đối với địa phương khó khăn như tỉnh Cao Bằng. Do đó, chúng tôi tin rằng dự án sẽ được thực hiện thành công", ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chia sẻ.

HHV là đơn vị thành viên trong hệ sinh thái Đèo Cả, HHV đặt trọng tâm phát triển vào những thế mạnh, năng lực chuyên sâu của doanh nghiệp ở 3 mảng hoạt động chính là đầu tư, thi công xây lắp và quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông.

Năm 2023, trong bối cảnh làn sóng đầu tư công dâng cao, Chính phủ chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, HHV là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi lớn khi liên tục trúng thầu các dự án có giá trị lớn như cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, nâng cấp mở rộng đèo Prenn, dự án đường ven biển Bình Định, dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng)…

Về tài chính, HHV dự báo kết quả kinh doanh 2023 khởi sắc hơn so với năm trước. Cụ thể, dự kiến doanh thu năm 2023 đạt 2.560 tỉ đồng, tăng 466 tỉ đồng (tăng 22%) so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 370 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch khoảng 9%.

HHV đang triển khai phương án chào bán hơn 82 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá chiết khấu hơn 50% so với giá thị trường chốt phiên ngày 25-12. Ngày 26-12-2023 là thời gian cuối cùng để nhà đầu tư đăng ký thực hiện quyền mua. Sau khi kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của HHV dự kiến tăng thêm 823 tỉ đồng, lên mức 4.416 tỉ đồng.