Bộ TT&TT ghi nhận đóng góp của DatVietVAC cho ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam

Câu chuyện của DatVietVAC không chỉ là những chương trình top đầu tất cả các bảng xếp hạng, chinh phục khán giả toàn cầu mà còn là giá trị di sản bền vững "First with Charisma - Đi đầu với lực hút quyến rũ" của một tổ chức lấy Innovation (Sự sáng tạo) là hơi thở.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (phải) trao tặng bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông đến đại diện DatVietVAC - Đây là niềm tự hào và là sự khích lệ to lớn với DatVietVAC và toàn thể nhân viên.

Từ những chương trình giải trí phủ sóng đa nền tảng, những nội dung của DatVietVAC hiện hữu và gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần của hàng triệu gia đình Việt. Doanh nghiệp còn là nơi quy tụ các nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo nội dung và các kênh truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của khán giả Việt trong nước và trên thế giới.

Trước đó, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập (20.4.1994 – 20.4.2024), DatVietVAC cũng vinh dự được Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông - ông Nguyễn Mạnh Hùng tặng thư ghi nhận:

"DatVietVAC là một doanh nghiệp lớn đứng đầu trong lĩnh vực của mình, vậy thì hãy nhận lấy một sứ mệnh quốc gia. Đó là truyền tải giá trị nhân văn cao cả Việt Nam, truyền đi thông điệp "Sống đẹp", lan tỏa nguồn cảm hứng sống đẹp tới mọi người. Đó có thể là sứ mệnh quốc gia của DatVietVAC".

Trong 30 năm qua, DatVietVAC với di sản là Tổ hợp công nghệ truyền thông giải trí, luôn đi trước trong kinh tế sáng tạo, với nhiệm vụ lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực đến với người dân TP HCM và cả nước.

DatVietVAC thiết lập nhiều thành tích ấn tượng trên hành trình thay đổi cách nhìn về truyền thông và giải trí tại Việt Nam

Thông qua các sản phẩm của mình, DatVietVAC thành công với nỗ lực lan tỏa hình ảnh về TP HCM là điểm đến đáng mơ ước, nơi văn hóa sáng tạo và các nghệ sĩ có điều kiện phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực lan tỏa giá trị văn hóa quốc gia đến với thế giới.

Cùng với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, tham dự Đêm 1 Anh Trai "Say Hi" Concert 2024 có ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Trần Ly Ly - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ông Trần Hoàng Ngân - Trợ lý Bí thư Thành Ủy TP HCM cùng đông đảo các nghệ sĩ, khách mời và hàng vạn khán giả yêu mến chương trình.

Đêm 1 Anh Trai "Say Hi" Concert 2024 diễn ra bùng nổ với sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả

"Tôi thật sự bất ngờ trước những thành công của Anh Trai "Say Hi" nói chung và sức hút của Concert. Các bạn mang tới những giá trị âm nhạc rất Việt Nam lên sóng truyền hình, tiếp đó là lan tỏa ra toàn thế giới. Tôi tin Anh Trai "Say Hi" đã thành công khi xây dựng nên được một thương hiệu âm nhạc, giúp phát triển nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam, kiến tạo cầu nối đưa giá trị văn hóa Việt Nam đến với thế giới và ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là "điểm đến" văn hóa hấp dẫn thu hút khán giả quốc tế" - Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Anh Trai "Say Hi" đã tạo nên một đêm nhạc thăng hoa và thành công ngoài mong đợi, minh chứng cho sức hút, sự lan tỏa mãnh liệt của chương trình. Xuyên suốt đêm concert, 30 Anh Trai đã cùng hội ngộ, trình diễn những bản hit là thành quả của hành trình sáng tạo, tập luyện không ngừng nghỉ của họ trong chương trình, đồng thời cũng là những ca khúc đã thống lĩnh các BXH âm nhạc trong thời gian qua. Tất cả đã cháy hết mình với những tiết mục đầy cống hiến.

30 Anh Trai đã tạo nên những màn trình diễn bùng nổ

Bà Trần Ly Ly – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận định: "Bầu không khí của đêm Concert thật sự rất đáng kinh ngạc. DatVietVAC đã tạo ra những chương trình rất tiệm cận với sự phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo thế giới. Nơi những nghệ sĩ, nghệ sĩ trẻ tỏa sáng với tài năng thực sự của mình".



Anh Trai "Say Hi" chứng minh sức hấp dẫn mãnh liệt của hiện tượng văn hóa âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn của năm 2024

Trên các nền tảng MXH, đông đảo khán giả bày tỏ cảm xúc tích cực và mong đợi đêm concert sẽ được tổ chức tại các tỉnh thành khác:



- Mình thật sự không ngờ rằng Việt nam mình lại có 1 sân khấu hoành tráng khủng khiếp như thế này. Có thể tương lai còn dữ dội hơn.

- Việt Nam có đủ điều kiện tổ chức các cuộc concert: ca sĩ đẹp, hát hay, nhảy giỏi, bài hát hay, đặc biệt là fan Việt rất rất nhiều và văn minh không thua kém nước nào.

- Concert của Việt Nam mình xịn sò quá đi chớ, khủng thiệt sự

- Như đu idol Kpop luôn, không ấy mình làm nhóm nhạc 30 thành viên được không ạ?

- Đã lâu lắm rồi mới thấy 1 chương trình hay và đỉnh như vậy. Đầu tư chương trình phải như vậy mới good

- Tôi muốn concert này ở Hà Nội. Mang các anh đến Hà Nội đi DatVietVAC ơi

- Mong BTC làm show xuyên Việt cho 30 Anh chạy show hết năm để khán giả cả nước được xem live ạ

Kết thúc thành công Đêm 1 Anh Trai "Say Hi" Concert 2024, hiện tại, Đêm 2 diễn ra vào đêm 19-10 tại Vạn Phúc City – TP Thủ Đức đang là điều được khán giả quan tâm hàng đầu. Đáp lại những tình cảm của khán giả, DatVietVAC công bố tặng 1000 vé Đêm 2 Anh Trai "Say Hi" Concert cho Hội Sinh Viên Việt Nam TP HCM. Qua hoạt động này, doanh nghiệp mong muốn tạo điều kiện để các bạn sinh viên và thanh niên TP HCM được hòa mình cùng không gian giải trí năng động và văn minh. Từ đó, lan tỏa niềm tự hào, yêu thích văn hóa Việt Nam.

Đại diện DatVietVAC (trái) trao bảng tượng trưng đến đại điện Thành Đoàn TP HCM

"Thật sự đây là món quà rất thiết thực giúp các bạn sinh viên và thanh niên TP HCM có dịp trải nghiệm không gian âm nhạc thuần Việt như concert. Mong rằng trong tương lai, các bạn trẻ sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để được tiếp cận, thưởng thức và từ đó lan tỏa niềm tự hào, yêu thích văn hóa Việt Nam" - Anh Phạm Lê Minh Khang – Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM chia sẻ khi đón nhận bảng biểu trưng vé tặng từ BTC.