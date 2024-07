BIDV khẳng định vị thế trong cung cấp dịch vụ ngoại hối và phái sinh

Đây là năm thứ 5 liên tiếp BIDV nhận giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”.



Đai diện BIDV nhận giải thưởng Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối và phái sinh tốt nhất Việt Nam năm 2024

Những năm gần đây, cùng với xu hướng số hóa ngành ngân hàng, BIDV luôn đi đầu trong việc phát triển các tiện ích dịch vụ ngân hàng điện tử, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian giao dịch. Khách hàng có thể mua, bán đa dạng các loại ngoại tệ theo nhu cầu thanh toán thông qua các ứng dụng trực tuyến như BIDV Smart Banking dành cho Khách hàng cá nhân hay BIDV iBank dành cho Khách hàng tổ chức.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu có nhiều biến động, BIDV đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc hỗ trợ khách hàng quản lý rủi ro biến động tỉ giá, lãi suất, giá cả hàng hóa và tối ưu hóa lợi nhuận từ các giao dịch ngoại hối, phái sinh. Đặc biệt, các sản phẩm của BIDV được đánh giá là cạnh tranh trên thị trường do không những đa dạng về kỳ hạn, đồng tiền, mặt hàng giao dịch, lãi suất tham chiếu; mà còn linh hoạt về thời gian thanh toán. Bên cạnh đó, BIDV đồng thời cung cấp tới khách hàng các gói sản phẩm hấp dẫn, kết hợp giữa mua bán ngoại tệ, phái sinh với các sản phẩm tiền gửi, tín dụng, tài trợ thương mại, chuyển tiền…nhằm tối đa hóa lợi ích tổng thể cho khách hàng.

Với công nghệ tiên tiến, sản phẩm cạnh tranh và phương châm "Lấy khách hàng làm trung tâm", BIDV đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua đào tạo trình độ đội ngũ bán hàng và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ, liên tục. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, BIDV luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu mua bán ngoại tệ của khách hàng.

Bên cạnh giải thưởng do Tạp chí Asian Banking and Finance trao tặng, BIDV từng được vinh danh bởi nhiều tổ chức quốc tế uy tín khác như The Asian Banker, Global Banking and Finance... cho hạng mục Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối và phái sinh tốt nhất Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực đổi mới của BIDV để cung cấp những dịch vụ tài chính tốt nhất, công nghệ giao dịch hiện đại nhất đến rộng khắp các đối tượng khách hàng.