Bắt đầu hành trình đầu tư thuận lợi cùng Chứng khoán Mirae Asset

Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, độ tuổi nhà đầu tư chứng khoán trong những năm gần đây ngày càng trẻ hoá. Chứng khoán nhanh chóng phổ biến với nhiều người, từ sinh viên, người mới đi làm cho đến các bà nội trợ vì dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin, kiến thức và tham gia giao dịch. Đây được xem là kênh đầu tư giúp tài sản sinh lời dễ tiếp cận hơn cả vàng và bất động sản. Chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng, phản ánh mức độ phát triển của chứng khoán Việt.

Ông Kang Moon Kyung - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Mirae Asset cho biết các nhà đầu tư mới là nhóm cần được đặc biệt quan tâm và hỗ trợ. Khi nhóm này thành công, thị trường sẽ càng có thêm nhiều động lực, hướng tới sự thịnh vượng bền vững.

Công ty Chứng khoán Mirae Asset tung chương trình ưu đãi dành cho nhà đầu tư mới.

Với tinh thần "Hero From Zero", Chứng khoán Mirae Asset mang đến cho các nhà đầu tư mới chương trình ưu đãi Zero Fee - Không phí giao dịch. Chương trình ưu đãi áp dụng cho cả tiểu khoản X1 và M1. Ngoài ra, trong thời gian này khi khách hàng mở tài khoản margin đồng thời khi mở tài khoản mới cũng sẽ được hưởng Lãi suất ưu đãi chỉ 7.99%/năm, cùng cơ hội trúng thưởng các sản phẩm giá trị cao. Thông qua chương trình, CK Mirae Asset mong muốn mang đến cho Khách hàng một khởi đầu thật thuận lợi và hoàn hảo, để có thể thành công ngay từ vạch xuất phát.

Anh Vũ Đạt, một nhà đầu tư mới cho biết: "Tôi biết đến "Hero From Zero" của Mirae Asset trong quá trình tìm hiểu kiến thức chứng khoán và thấy đây là một ưu đãi rất thiết thực cho các nhà đầu tư mới. Quy trình thủ tục của Chứng khoán Mirae Asset cũng rất nhanh gọn, giúp các bước khởi đầu của tôi vô cùng suôn sẻ, nhẹ nhàng".

Với chứng khoán Mirae Asset, khách hàng có thể mở tài khoản chứng khoán nhanh chóng và tiện lợi với định danh trực tuyến eKYC 100% và hợp đồng điện tử eContract. Chỉ 2 phút sau khi mở tài khoản, nhà đầu tư đã có thể bắt đầu giao dịch và tham gia chương trình quay thưởng Lucky Draw với nhiều giải thưởng giá trị dành cho các khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán và có phát sinh giao dịch trong thời gian từ 1.1.2024 - 31.3.2024.

Có mặt tại Việt Nam hơn 16 năm, Chứng khoán Mirae Asset là cái tên được nhà đầu tư quen thuộc với sự uy tín và những chính sách hỗ trợ, ưu đãi hấp dẫn. Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Mirae Asset, ông Kang Moon Kyung khẳng định, tôn chỉ hoạt động của công ty luôn hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường và thịnh vượng chung cho các nhà đầu tư.

Tham khảo nhiều hơn về chương trình tại: https://www.masvn.com/article/uu-dai-phi-giao-dich-zero-fee-hero-from-zero-120256