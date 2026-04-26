Bản đồ Việt Nam từ xôi nước cốt dừa lập kỷ lục, lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Biểu tượng tâm linh từ 103 nghệ nhân và "con số vàng" 10.3

Ngày 26-04-2026 (nhằm ngày 10-3 Âm lịch), tại không gian trang nghiêm của Đền thờ Vua Hùng (TP Cần Thơ), hàng ngàn du khách đã ngỡ ngàng trước mô hình Bản đồ Việt Nam khổng lồ.

Tác phẩm có kích thước ngang 2 m, dài 2,6 m và đặc biệt là độ dày 10,3 cm. Đây là con số vô cùng ý nghĩa để nhắc nhở về ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, thời điểm cả dân tộc cùng hướng về cội nguồn.

Để hiện thực hóa công trình này, 103 nghệ nhân và đầu bếp chuyên nghiệp đã cùng nhau túc trực, tỉ mỉ chế tác. Tác phẩm sử dụng 34 sắc màu tự nhiên để tái hiện dải đất hình chữ S và các quần đảo thiêng liêng, tượng trưng cho sự trù phú và bản sắc đa dạng của các tỉnh thành trên cả nước.

Cận cảnh Bản đồ Việt Nam từ xôi nước cốt dừa

Khi ẩm thực kể câu chuyện dân tộc

Điểm khác biệt giúp kỷ lục này ghi dấu ấn mạnh mẽ chính là việc dùng chất liệu ẩm thực truyền thống để "kể chuyện". Xôi nước cốt dừa – món ăn gắn liền với ký ức bao thế hệ người Việt – nay được nâng tầm thành một tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ.

Sự kết hợp giữa hạt nếp dẻo thơm và nước cốt dừa Vietcoco sánh mịn không chỉ tạo nên cấu trúc vững chãi cho mô hình mà còn giữ trọn hương vị truyền thống. Sự gắn kết bền chặt giữa nếp và dừa như minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của người dân Việt Nam. Qua đó, hình ảnh lãnh thổ quốc gia hiện lên vừa gần gũi, vừa thiêng liêng, khơi gợi lòng tự tôn dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi khách tham quan.

Vietcoco: Hành trình nâng tầm giá trị dừa Việt trên bản đồ toàn cầu

Việc đồng hành cùng kỷ lục này là dấu ấn quan trọng trong hành trình hơn 30 năm nỗ lực của Vietcoco. Với vị thế Thương hiệu Quốc gia, Vietcoco không ngừng đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại để đưa "tinh hoa dừa Việt" vươn tầm thế giới, hiện diện tại hơn 70 quốc gia.

Đại diện Vietcoco nhận kỷ lục

Đại diện thương hiệu Vietcoco chia sẻ: "Chúng tôi muốn dùng hình ảnh bản đồ Tổ quốc kết tinh từ nông sản để minh chứng rằng: Sản vật Việt nếu được đầu tư công nghệ hiện đại và đặt trọn tâm huyết, hoàn toàn có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ thế giới. Đây chính là kim chỉ nam để Vietcoco biến những điều bình dị thành niềm tự hào trên bản đồ toàn cầu."

Xác lập kỷ lục vào đúng ngày Giỗ Tổ, sự kiện như một nén tâm hương thành kính hướng về nguồn cội. Không chỉ góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực và thúc đẩy du lịch TP Cần Thơ, hoạt động này còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: "Tinh hoa dừa Việt – Kết nối cội nguồn – Tự hào dân tộc Việt Nam".

Sự kiện đã khép lại, nhưng dư âm về một bản đồ kết tinh từ lòng dân và sản vật quê hương sẽ còn đọng lại mãi, khẳng định khát vọng vươn xa của nông sản Việt dựa trên nền tảng giá trị truyền thống vững chãi.