Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 49 năm thành lập Saigontourist Group

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...

Kể từ khi được thành lập vào năm 1975, Saigontourist Group đã không ngừng phát triển và khẳng định vị thế của mình trên thị trường du lịch quốc gia cũng như quốc tế. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới sáng tạo và mở rộng mạng lưới hoạt động, Saigontourist Group đã góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành du lịch Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Saigontourist Group đã gặt hái những thành quả đáng khích lệ: đón tiếp và phục vụ trên 923.000 lượt khách, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2023; tổng doanh thu đạt trên 7.770 tỉ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ; tổng lãi gộp 1.936 tỉ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ. Kết quả khởi sắc này chính là nhờ tập đoàn đã quyết liệt thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu, kiểm soát chi phí hợp lý, đẩy mạnh công tác quảng bá tiếp thị, cũng như sự nỗ lực, quyết tâm cao độ, sự lao động không ngừng nghỉ của cả tập thể. Đây có thể được ví như những đóa hoa tươi thắm chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Saigontourist Group.

Từ nay đến cuối năm 2024, Saigontourist Group và các đơn vị thành viên quyết liệt tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường; ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm xanh, dịch vụ kinh tế đêm, du lịch MICE… nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Báo Người Lao Động tin tưởng rằng, với đội ngũ nhân sự tài năng và chiến lược phát triển bền vững, Saigontourist Group sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, góp phần xây dựng du lịch Việt Nam ngày càng phát triển.