Ba hạng mục Masan Group được vinh danh tại Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững

Với chiến lược phát triển bền vững bài bản, Masan Group đã nhiều năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng "Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam" do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức. Năm 2024, Masan Group được vinh danh trong cả 3 hạng mục: E - Quản lý tài nguyên bền vững, S - Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững và G - Quản trị doanh nghiệp xuất sắc.

Ông Lê Bá Nam Anh, Giám đốc Cấp cao Thị trường vốn và Sáng kiến chiến lược, Thành viên Uỷ ban ESG Tập đoàn Masan cho biết: "Là một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực tiêu dùng bán lẻ với các sản phẩm dịch vụ cho 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam và là đối tác tin cậy của các nhà cung cấp, chúng tôi nhìn thấy vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng của tập đoàn trong việc nâng cấp chuỗi giá trị thực phẩm và đóng góp vào cam kết Net Zero năm 2050 của Việt Nam. Việc này đòi hỏi một cách suy nghĩ khác về mô hình kinh doanh trong tương lai, trong đó phát triển bền vững không chỉ là quản trị rủi ro mà còn là cơ hội để tạo ra sự khác biệt đối với khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội. "Doing Well By Doing Good - Đó là con đường chúng tôi đi."