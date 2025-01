Anh Trai “Say Hi” được Bộ VH-TT&DL vinh danh là Chương trình biểu diễn nổi bật 2024

Chương trình Anh Trai “Say Hi” được ghi nhận là chương trình có tầm vóc, sức hút và hiệu ứng xã hội lớn thuộc 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm 2024 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công bố. Bên cạnh đó, chương trình đã xuất sắc chinh phục thành công hạng mục Hiện tượng số của năm Vietnam iContent Awards 2024 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp tổ chức cùng Báo VnExpress; Giải Hiện tượng Giải trí của năm do chuyên trang Ngôi Sao phát triển bởi báo điện tử VnExpress tổ chức; Giải Mai Vàng lần thứ 30 -2024 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Chương trình Anh Trai “Say Hi” do VieON và Vie Channel thuộc DatVietVAC đầu tư sản xuất.