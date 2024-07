6 tháng đầu năm 2024, BVBank hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận

6 tháng đầu năm 2024, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 153 tỉ đồng, thực hiện 76% kế hoạch Đại hội cổ đông giao phó. Một trong những yếu tố quan trọng giúp BVBank báo lãi tăng trưởng là nhờ ngân hàng tích cực trong việc kiểm soát chi phí.

Tình hình kinh doanh ghi nhận, lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập (TOI) đạt gần 1.200 tỉ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong khi thu nhập từ lãi giảm 13%, chi phí vốn được tối ưu hóa, giảm 29% so với cùng kỳ. Theo đó, BVBank ghi nhận tổng thu nhập lãi thuần tăng 57% so với 6 tháng đầu năm 2023, đạt 1.023 tỉ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối khởi sắc, tăng trưởng 65% so với cùng kỳ nhờ doanh số mua bán ngoại tệ tăng mạnh.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng 46%, chi phí hoạt động của BVBank ở mức 700 tỉ đồng, chỉ tăng 9% so với cùng kỳ, cho thấy ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp quản lý hiệu quả chi phí, từ đó hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

Đẩy mạnh cho vay ưu đãi, dư nợ đạt gần 60 ngàn tỉ đồng

Tại thời điểm 30-6-2024, tổng tài sản của BVBank đạt gần 91.000 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 63.500 tỉ đồng, tăng 5% so cùng kỳ.

Ở chiều tăng trưởng tín dụng, quý I-2024 BVBank gặp nhiều khó khăn do một phần tác động từ bối cảnh chung của thị trường, đến quý II, hoạt động cho vay có nhiều khởi sắc với nhiều gói vay lãi suất ưu đãi, chính sách cạnh tranh tiếp cận khách hàng, từ đó dư nợ cho vay đạt gần 59.600 tỉ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ và tăng 3,2% so với cuối năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước, BVBank liên tục chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiết giảm chi phí hoạt động, nhằm giảm lãi suất cho vay. Trong thời gian qua, BVBank liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho vay với lãi suất thấp chỉ từ 5%/năm, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn tài chính.

Tích cực nâng cao trải nghiệm, BVBank vượt mốc 2 triệu khách hàng

Bên cạnh tăng trưởng kinh doanh ổn định, việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên từng điểm chạm được BVBank tiếp tục chú trọng 2024. Chỉ trong hơn 6 tháng đầu năm, BVBank đã hoàn thành mục tiêu mở mới 10 điểm giao dịch, nhằm gia tăng sự hiện diện của ngân hàng, tiếp cận sâu hơn tới tệp khách hàng mới.

Song song với đó, hoạt động chuyển đổi số mạnh mẽ tiếp tục làm tốt vai trò là thu hút khách hàng mới. Với ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân, và doanh nghiệp, bộ đôi ứng dụng Digimi và Digibiz đang cùng các ngân hàng tự động Digimi+ được liên tục triển khai nhiều tính năng đúng với nhu cầu khách hàng. Qua đó, BVBank đã vượt mốc 2 triệu khách hàng. Tính đến hết quý II, số lượng khách hàng tăng hơn 60%, số lượng giao dịch tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ 2023. Bên cạnh đó, trong quý II, ngân hàng cũng đã bắt đầu triển khai Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà Nước để đảm bảo tính an toàn trong giao dịch của khách hàng.

Hướng tới chặng đường nửa cuối năm tiếp theo, BVBank tiếp tục hoạt động trên tinh thần bám sát các chỉ tiêu kinh doanh, với chiến lược ngân hàng bán lẻ làm kim chỉ nam xuyên suốt. Từ đó, tạo động lực lớn cho ngân hàng hoàn thành tốt sứ mệnh cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên biệt, thiết thực tới khách hàng.

Khách hàng cũng có thể tìm hiểu thêm chi tiết qua website www.bvbank.net.vn hoặc liên hệ tổng đài 24/7: 1900 555 596.