3,000 thanh niên công nhân được khám sức khỏe miễn phí ở Hà Nội

Với mong muốn tạo ra sân chơi lành mạnh cho lực lượng lao động trẻ, công ty TCP Việt Nam cùng nhãn hàng Red Bull đồng hành với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam đã kiến tạo nên chuỗi ngày hội “Thanh niên Công nhân - Lan toả tinh thần tích cực”.

Cuối tháng 11/2023 vừa qua, ngày hội cũng đã đến trạm dừng cuối của năm 2023 tại TP.Hà Nội với sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của 12,000 lượt thanh niên công nhân. Trong đó, có khoảng 3,000 thanh niên công nhân đã được đội ngũ y, bác sĩ từ các bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội thăm khám và tư vấn sức khỏe toàn diện.

Cụ thể, gói thăm khám gồm xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, Acid uric, đo loãng xương, khám sức khoẻ tổng quát, siêu âm, chụp X Quang, điện tim & kiểm tra huyết áp, khám các chuyên ngành: Mắt, tai mũi họng, da liễu, tiêu hóa, cơ xương khớp, răng hàm mặt…và tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, sức khoẻ sinh sản cho thanh niên công nhân.

Nhiều thanh niên công nhân đã có mặt từ sớm và rạng rỡ khi được thăm khám, nhận thuốc cũng như được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe hoàn toàn miễn phí

“Đội ngũ bác sĩ thăm khám rất nhiệt tình, chuyên nghiệp, các khu xét nghiệm đầy đủ giúp tôi cảm thấy vô cùng yên tâm. Sau khi thăm khám xong, tôi còn được cấp phát thuốc và vitamin bổ sung nên tôi cảm thấy rất vui và cảm kích.” - chị Vũ Thị Quý, sinh sống làm việc tại Khu Công nghiệp Chế xuất Thăng Long chia sẻ.



Đồng quan điểm với chị Quý, chị Thanh Thủy cũng bày tỏ niềm vui sau khi cả gia đình được thăm khám và tư vấn. Chị cho biết: “Ngày hội là dịp để công nhân chúng tôi có cơ hội để được chăm sóc sức khỏe toàn diện, miễn phí và tiện lợi. Tôi cảm ơn TCP Việt Nam và các cơ quan ban ngành đã tạo nên một ngày hội ý nghĩa”.

Việc chăm sóc và thăm khám cho sức khoẻ định kỳ sẽ giúp người lao động có thêm động lực, yên tâm làm việc

Luôn trong tinh thần sẵn sàng tư vấn cho các thanh niên công nhân, chị Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó trưởng khoa, Tiến sĩ - bác sĩ khoa Sinh Hóa, bệnh viện Phụ Sản Trung Ương nhận định đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với sức khỏe thanh niên công nhân nói riêng và sức khỏe cộng đồng nói chung. “Ngày hội đúng với ý nghĩa lan tỏa năng lượng tích cực đến với cộng đồng. Với đội ngũ y, bác sĩ, được thăm khám cho các anh chị em công nhân viên cũng là cách chúng tôi nạp năng lượng tích cực và thêm sức sống”.

Bác sĩ Trịnh Văn Quỳnh, hiện đang công tác tại bệnh viện Quân Y 103 cũng bày tỏ niềm vui khi tham gia vào đội ngũ y, bác sĩ tại ngày hội. Thông qua chia sẻ, anh quyết tâm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất để mang đến những giá trị thiết thực đến với các thanh niên công nhân.