Trào lưu kinh doanh ẩm thực mới đầy tiềm năng

Văn hóa thay đổi sẽ kéo theo xu hướng ẩm thực thay đổi. Hiện tại người dân thành phố đang dần chuyển qua là chế độ ăn uống lành mạnh, thực phẩm chất lượng. Khách hàng đến các trung tâm ẩm thực không chỉ để ăn no mà còn muốn tìm kiếm một quá trình trải nghiệm thú vị cùng người thân và gia đình. Nhu cầu sử dụng nhiều sản phẩm tại một địa điểm "One Stop Shop" đang là xu hướng của giới trẻ hiện nay.



Xu hướng thị trường kinh doanh trong khu ẩm thực

Không cần kể đâu xa, ngay tại các nước láng giềng với Việt Nam thì mô hình kinh doanh chuyên biệt về ẩm thực tập trung tại một khu đã phát triển từ rất lâu, có thể xem là mô hình cải tiến giữa chợ truyền thống và trung tâm thương mại - không cần đầu tư cầu kỳ, tập trung vào 2 yếu tố chính: đa dạng món ăn và thoáng sạch.

Có thể kể đến Singapore với khu ẩm thực Maxwell Food Center, Thái Lan với khu KhaoSan Road tại Bangkok, Đài Loan với Phố Ẩm Thực Hoa Tây,…

Hình ảnh tại khu ẩm thực Maxwell Food Center - Singapore

Tại Việt Nam, hai năm gần đây cũng đã xuất hiện mô hình kinh doanh ẩm thực thành khu chuyên biệt song song với các khu ẩm thực (food court) trong trung tâm thương mại, nhưng chủ yếu tập trung tại quận 1, như Bến Thành Street Food Market - phục vụ chủ yếu là khách du lịch vì ăn trong food court là thói quen của họ; còn giới văn phòng thì thường đến Food Central hay Cocochin trên đường Nguyễn Huệ, Q1.



Tuy nhiên, giá thuê mặt bằng tại các khu này còn khá cao, với 4m2 kinh doanh thì giá thuê từ 35 triệu đồng/tháng (chưa kể các loại phí khác) gần tương đương giá thuê trong các khu trung tâm thương mại nhưng tỉ lệ lấp đầy cũng đạt trên 80%.

Trải nghiệm kinh doanh trong mô hình kết hợp Cafe giải trí cao cấp và Foodcourt

Với chiến lược chung tay tạo đà phát triển cho thương hiệu ẩm thực chất lượng cao, đồng thời hướng tới giới trẻ năng động có nhu cầu ẩm thực chất lượng; kết hợp nơi vui chơi giải trí… Trung tâm ẩm thực quốc tế ngoài trời - Food Square là một mô hình kinh doanh dịch vụ tiên tiến kết hợp thú vị giữa mô hình khu cafe giải trí cao cấp và khu foodcourt phục vụ cho khách hàng nội địa đúng nghĩa, với nhiều trải nghiệm mới mẻ chất lượng từ không gian thiết kế đặc sắc.

Food Square đa dạng phong cách với 5 khu chức năng chính: khu sân vườn tổ chức party, khu ăn uống dưới lòng đường, khu cafe lounge, khu ăn uống thư giãn và khu trẻ em.

Nơi đây tập trung 70 gian hàng ẩm thực Việt và quốc tế chất lượng cao, giá cả phải chăng. Những thương hiệu ngành F&B có chất lượng cao và uy tín sẽ nhận được những suất ưu đãi kinh doanh miễn phí tại Food Square để tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng hệ thống.

Bên cạnh môi trường kinh doanh văn minh và an toàn, doanh nghiệp đầu tư vào Food Square còn có lợi thế cạnh tranh khi chi phí đầu tư và vận hành thấp; lợi nhuận bán trên mỗi sản phẩm cao; hình ảnh thương hiệu sành điệu hợp xu hướng thị trường; lợi thế hiệp lực tạo ra năng lực cạnh tranh mạnh mẽ so với các hàng quán nhỏ lẻ… Do không phải quan tâm tới các chi phí về: NV phục vụ, tạp vụ, bảo vệ 24/24, an ninh, camera, nội thất bàn ghế,...

