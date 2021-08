The Asian Banker vinh danh Techcombank với 2 giải thưởng

Techcombank cũng đứng đầu bình chọn "Ngân hàng được yêu thích nhất Việt Nam 2021" (Most Recommended Transaction Bank in Vietnam), theo khảo sát các khách hàng doanh nghiệp do The Asian Banker thực hiện.



Đây là năm thứ ba liên tiếp The Asian Banker trao giải thưởng "Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất Việt Nam" đến Techcombank, ghi nhận những thành tựu của ngân hàng trong việc xây dựng giải pháp đáp ứng khả năng xử lý thanh toán quy mô lớn cho khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội đồng giám khảo của The Asian Banker đánh giá cao Techcombank với những lợi thế vượt trội về kênh phân phối, sản phẩm, năng lực công nghệ, cũng như nghiệp vụ thực hiện các dịch vụ thanh toán cho khách hàng doanh nghiệp, với quy mô đến 13 triệu giao dịch mỗi ngày.

Ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Techcombank, Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch toàn cầu, nhận giải thưởng "Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất Việt Nam 2021"

Techcombank đã xây dựng hệ thống thanh toán, đối soát 100% tự động cho doanh nghiệp, phối hợp với các công ty Fintech thúc đẩy thanh toán qua ví điện tử, qua cổng trực tuyến để giải quyết bài toán "ùn tắc" trong quy trình xử lý thủ công khi có giao dịch khối lượng lớn.

Bên cạnh việc cung ứng các gói giải pháp thanh toán điện tử tổng thể như Business One, Business One Plus, Techcombank còn dành tặng các ưu đãi lớn nhằm khuyến khích khách hàng doanh nghiệp trải nghiệm giải pháp ngân hàng số như: miễn phí thanh toán trong nước, giảm 50% phí chuyển tiền quốc tế kết hợp ưu đãi phí giao dịch ngoại hối… Các giải pháp số hóa từ Techcombank tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiết kiệm vận hành, tăng hiệu quả hoạt động hơn trong bối cảnh nhiều tác động, thách thức từ đại dịch Covid-19. Trong năm 2020, số lượng các khách hàng doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức thanh toán điện tử đã tăng 21%. Những nỗ lực của Techcombank đã được khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao và bình chọn là "Ngân hàng được yêu thích nhất tại Việt Nam".

Ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Techcombank, Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch toàn cầu, chia sẻ: "Trong chiến lược 2021-2025, Techcombank tập trung đầu tư mạnh mẽ cho ba trụ cột Số hóa - Dữ liệu - Nhân tài để hiện thực hóa tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống". Vì vậy, giải thưởng "Ngân hàng thanh toán tốt nhất Việt Nam" của The Asian Banker trong ba năm liên tiếp vừa qua là sự ghi nhận đầy ý nghĩa dành cho nỗ lực bền bỉ của Techcombank hướng đến khách hàng là trọng tâm. Danh hiệu "Ngân hàng được yêu thích nhất Việt Nam" do chính các khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước bình chọn sẽ là động lực mạnh mẽ để Techcombank tiếp tục chuyển đổi số, cải tiến quy trình dịch vụ để mang đến hành trình trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng".

Với 2 giải thưởng mới nhất được vinh danh là "Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất Việt Nam 2021", "Ngân hàng được yêu thích nhất Việt Nam 2021", Techcombank đã được The Asian Banker trao tặng đến 5 giải thưởng uy tín gồm "Ngân hàng Bán lẻ được tin dùng nhất", "Ngân hàng có sản phẩm đầu tư tốt nhất 2021", "Ngân hàng cung cấp giải pháp vay mua nhà tốt nhất năm 2021".Với lịch sử hoạt động hơn 20 năm, The Asian Banker được xem là một trong những tổ chức hàng đầu trong việc đánh giá xếp hạng các tổ chức tài chính toàn cầu. Các đánh giá, những giải thưởng danh giá do The Asian Banker công bố được chờ đợi hằng năm. Hội đồng chuyên môn của The Asian Banker, bao gồm những chuyên gia đến từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng và các công ty quản lý quỹ hàng đầu trên thế giới, sẽ rà soát và đánh giá nghiêm ngặt hồ sơ hoạt động của các tổ chức tài chính.

Techcombank cũng đã xuất sắc được vinh danh Top 4 Ngân hàng có khối lượng giao dịch khớp lệnh tự động (Matching) lớn nhất thị trường ngoại hối Việt Nam 2020 theo bảng xếp hạng do tổ chức quốc tế uy tín Refinitiv công bố vào tháng 3-2021. Techcombank cũng vinh dự lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" do FinanceAsia trao tặng và được EuroMoney trao giải "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" 2021.