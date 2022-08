MB vào Top 4 ngân hàng thương mại uy tín Việt Nam 2022

3/8/2022 548 1k

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) được vinh danh hai hạng mục quan trọng: "Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam tốt nhất 2022 - Domestic Bank of the Year" và "Sáng kiến thẻ tín dụng tốt nhất 2022 - Credit Card Initiative of the Year" trong khuôn khổ Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ do tổ chức uy tín The Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng.