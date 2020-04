MB nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí hiệu quả

Theo đó, ngân hàng này đạt mức lợi nhuận hợp nhất 2.196 tỉ đồng, lợi nhuận giảm 9% so với cùng kỳ 2019 trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.



Trong quý I-2020, MB đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 và bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài, tạo được thặng dư tăng vốn cổ phần lên gần 1.200 tỉ đồng. Việc này đã giúp MB nâng hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất tăng lên trên 11% (tỉ lệ an toàn vốn theo quy định hiện hành của NHNN là 8%) - đây là chỉ số an toàn vốn ở mức cao trên thị trường hiện nay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của MB, tính đến hết ngày 31-3-2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 407.000 tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 262.000 tỉ đồng, duy trì mức ổn định so với thời điểm cuối năm 2019. Chỉ tiêu huy động vốn riêng ngân hàng đạt gần 269.000 tỉ đồng. Trong bối cảnh nợ xấu của hệ thống ngân hàng nói chung đều tăng; và trước thực trạng có hơn 35.000 doanh nghiệp Việt Nam đóng cửa, giải thể, phá sản vì đại dịch Covid-19 (theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì tỉ lệ nợ xấu hợp nhất của MB được kiểm soát chỉ ở mức 1,62% và tỉ lệ nợ xấu riêng ngân hàng là 1,46%. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu riêng MB: 107%.

Quầy giao dịch tại MB những ngày phòng chống dịch Covid-19

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I-2020 của MB đạt 2.196 tỉ đồng, tương đương 91% so với cùng kỳ 2019. Thu thuần kinh doanh tăng 16% so với quý I-2019, đạt 6.339 tỉ đồng; Thu nhập từ phí dịch vụ ở mức 745 tỉ đồng ~98% so với cùng kỳ. Tỉ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) hợp nhất ở mức thấp 32% và riêng lẻ chỉ ở mức 29%.

Với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 từ quý I, MB dự báo quý II sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn cho các ngân hàng cũng như các doanh nghiệp. Khả năng quý III và quý IV-2020 sẽ là thời điểm thị trường phục hồi mạnh mẽ - là cơ hội phát triển cho ngành ngân hàng và các ngành nghề khác.